$1.4萬天價水費單！居港內地女：家裏沒滲水　水喉匠揭這喉管漏水

若水費現異常，務必檢查喉管有否漏水，以免浪費珍貴食水及金錢。有定居香港12年的內地女生，於網上發文分享近日收到的天價水費單，應繳總額竟高達近1.4萬元，水務署於信件同時附上「大量耗水通知書及可能漏水警告」，建議檢查地下喉或暗喉有否漏水。



網民留言直指，「水喉24小時長開兩個月水費都冇咁貴」、「開餐館也不至於，所以懷疑你漏水」。女生其後回覆網民表示，已請持牌水喉匠師傅上門檢查，證實食水入屋前的一段喉管損壞漏水，估計漏水已有1個月。



根據水務署網站資料，若每4個月發單的用戶發現因喉管漏水引致高用水量，可「申請扣減因未能察覺內部供水系統漏水所引致的水費及排污費」，水務監督會按「漏水並非因註冊用戶疏忽引致」、「註冊用戶並無法合理地發現漏水」、「漏水已在合理時間內修理妥當」等條件，全權決定是否批准扣減有關費用的申請。



有定居香港12年的內地女生於網上發文分享天價水費單，指出近日收到最新一期水費單，應繳總額竟高達近1.4萬元。（小紅書圖片）

該女生於小紅書以「香港1萬多的水費賬單見過嗎」為題發文，表示「收到最新的水費賬單，1萬多港幣！同事、水務署提醒家裏一定是哪裏暗渠爆水管了，可是家裏並沒有滲水，也沒聽到哪裏漏水」。

收近1.4萬元天價水費單 女生困惑：家裏沒滲水

女生上網查了一下，這情況需要找持牌水喉匠維修，她詢問廣大網民：「萬能的紅薯們，有沒有相關經驗處理方法呀？」

水務署於信件同時附上「大量耗水通知書及可能漏水警告」，建議檢查地下喉或暗喉有否漏水。（小紅書圖片）

水務署信件附「大量耗水通知書及可能漏水警告」

照片見到，女生9月收到1份應繳總額高達13,895.2元的水費單，水務署於信件同時附上「大量耗水通知書及可能漏水警告」，建議檢查地下喉或暗喉有否漏水，否則漏水情況惡化，浪費更多食水，用戶須繳付極高的水費及排污費。

水務署建議兩方法檢查喉管有否漏水

用戶將樓宇內所有水龍頭及用水設備關閉，在10分鐘後觀察水錶最低位數的數字有否轉動，用戶的水錶編號可在水費單上找到，如果該數字仍有轉動，這就顯示內部喉管可能有漏水。在這情況下，用戶應立刻關掉水錶旁邊的總開關，以免浪費更多的食水，並要盡快聘請持牌水喉匠把樓宇內的喉管修理妥當。



用戶亦可考慮聘用持牌水喉匠，助找出大量耗水的原因，如發現欠妥之處，應立即修理。



根據香港法例第102章《水務設施條例》規定，註冊用戶有責任妥善保養其內部供水系統，並須繳付水錶所錄得耗水量的全部費用。（資料圖片）

水務署：用戶可申請自費測試水錶

信件又提到，根據香港法例第102章《水務設施條例》規定，註冊用戶有責任妥善保養其內部供水系統，並須繳付水錶所錄得耗水量的全部費用。

水務署指出，雖然水錶損壞導致水錶錄得高耗水量的情況不常見，然而，用戶如對水錶的準確性有懷疑，可親臨水務署轄下任何1間客戶諮詢中心或透過水務署網頁申請自費測試水錶，如測試證實水錶損壞，水務署會退還測試水錶費用，並會調整有關水費賬單。

網民留言表示，「你呢個用水量差不多等於沖涼花灑長開冇閂過，如果係屋入面漏冇可能唔知，應該係水錶入屋前嗰截漏了」。（Unsplash圖片）

網民：開餐館也不至於，所以懷疑你漏水

「開餐館也不至於，所以懷疑你漏水。也許不一定是你問題，反正打電話去求助，你要上訴是哪一段水管老化」



「我前兩期也是收到水費單$2,000多，平時才交$400左右的，家裏全部查過沒漏水，然後打電話找水務署，他們話要派人上門查水管，到最後也沒見他們有人來查，現在兩期又很正常了，上期交$300多，這一期也是$300多」



「上網去水務署搵水喉匠，有電話號碼」



「你呢個用水量差不多等於沖涼花灑長開冇閂過，如果係屋入面漏冇可能唔知，應該係水錶入屋前嗰截漏了，盡快搵有牌師傅整，上水務署官網搜，申請扣減因未能察覺內部供水系統漏水所引致的水費及排污費」



女生其後回覆網民更新後續，指出已請持牌水喉匠師傅上門檢查，證實食水入屋前的一段喉管損壞漏水。（Unsplash圖片）

水喉匠檢查揭食水入屋前喉管損壞漏水

女生其後回覆網民更新後續，指出已請持牌水喉匠師傅上門檢查，證實食水入屋前的一段喉管損壞漏水，「好彩的是工程量很小，就把外面那截水管改成明喉就好了，不用屋內大動干戈。師傅說可以試着申請水費減免，但是不保證能否退回或者退回多少」。

根據水務署網站資料，用戶可「申請扣減因未能察覺內部供水系統漏水所引致的水費及排污費」。（Unsplash圖片）

若漏水致收天價水費單，事後可向水務署申請扣減？

根據水務署網站資料，用戶可「申請扣減因未能察覺內部供水系統漏水所引致的水費及排污費」，但只有每4個月發單用戶的申請方獲受理，並須填妥水務表格WWO1150，然後交回水務署申請水費及排污費扣減。

水務監督將考慮該申請是否符合以下所有條件：—

1. 漏水並非因註冊用戶疏忽引致；

2. 註冊用戶並無法合理地發現漏水；以及

3. 漏水已在合理時間內修理妥當。



有關未能察覺內部供水系統漏水所引致的水費及排污費，水務監督將全權決定是否批准扣減有關費用的申請。除以上條件外，水務監督在處理該些申請時，亦會將之納入考慮。

（小紅書 / 水務署）