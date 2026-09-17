坑口連理街母嬰室驚現老鼠　港媽斥職員：聽完喺度笑　附港鐵回應

老鼠會傳染疾病，小朋友抵抗力差，母嬰室有老鼠真是離譜！有港媽於網上發文發相表示，位於港鐵坑口站上蓋連理街商場的母嬰室內有老鼠，她向清潔工反映卻只獲回應「好啊」就走掉，客服大叔職員聞悉竟發笑，然後通知保安，最終保安稱會跟程序處理，但竟在她與家人面前罵大叔「死蠢，叫清潔啦」，她直言對該商場員工工作態度及處理手法感無奈。



網民大呼，「真係好恐怖」、「無鼠不在」、「連理街真係好污糟！我都見過日光日白米奇喺度行街！話畀職員知之後就搵個阿叔出嚟趕下咁，最後趕咗佢入賣包點嗰間嘢後欄」、「之前泵泵下奶見到有曱甴，好彩距離遠，而且我啲工具完全唔會掂到佢啲設施」。



港鐵回覆《香港01》查詢時表示，港鐵非常重視旗下商場的環境衛生，一直有採取清潔及防治鼠患的措施，並定期安排專業承辦商為商場公共範圍進行滅鼠滅蟲工作。商場對是次事件高度關注，管理處在接獲顧客通知後，已全面消毒及清潔嬰兒護理間，並安排防治蟲鼠承辦商到場檢查及跟進，同時在公共範圍加強消毒及防治工作，確保設施衛生。商場亦與服務承辦商跟進現場人員的處理，要求確保服務質素，為顧客提供優質服務。



有港媽於網上發文發相表示，坑口連理街商場母嬰室內有老鼠。（facebook群組「將軍澳主場」圖片）

該港媽於facebook群組「將軍澳主場」發文講述事件，她9月13日晚帶着兩個小朋友進坑口連理街商場母嬰室，大兒子先進去，她推着嬰兒車準備進去時，見到裏面有老鼠，立即叫大兒子出來。

連理街母嬰室現老鼠 港媽斥職員態度差

港媽向目測年過60歲的清潔阿姐反映事件，阿姐只回應「好啊，好啊」就走掉，港媽不解道「我同屋企人都覺得好離譜，係咪應該都入去望下？或者即刻通知其他同事？」。

坑口連理街商場母嬰室內有老鼠。（facebook群組「將軍澳主場」圖片）

港媽不滿客服大叔職員：聽完直頭喺度笑

港媽表示，其後去商場客服處通知1名大叔職員，沒料到對方「聽完直頭喺度笑」，港媽說「我完全唔明白佢做乜」，然後大叔通知保安，最終保安稱會跟程序處理，但竟在她與家人面前罵大叔「死蠢，叫清潔啦」。

死蠢，叫清潔啦 保安罵客服大叔職員

港媽強調，「我哋都唔係要生事，只係想商場真係認真清潔，因為嗰度係小朋友同BB會去嘅地方」，直言「其實成件事最無奈嘅係職員嘅工作態度同處理手法，希望佢哋真係有認真消毒」。

不少網民留言指連理街廁所衛生情況欠佳，「呢個商場仔所有廁所都好污糟，連空氣都充滿煙屎味」。（Unsplash圖片）

網民：連理街廁所好污糟

「直接搵地鐵連理街商場嗰到投訴，我都投訴過toilet污糟，成日壞」



「呢個商場仔所有廁所都好污糟，連空氣都充滿煙屎味，忍到我唔會去呢度啲廁所」



「連理街嘅洗手間同厚德商場（現稱TKO Gateway）洗手間不相伯仲！一樣咁污糟，簡直慘不忍睹」



有同為媽媽的網民表示，「呢啲餵奶室，見過啲酒樓落場嘅阿叔喺入邊食煙瞓覺霸住好耐，等咗好耐之後入邊有火機撻火聲」。（《手捲煙》劇照）

網民批濫用母嬰室者：阿叔喺入邊食煙瞓覺

「轉個角度去睇，點解育嬰室入面會有老鼠？會唔會係使用者唔好好愛惜？」



「清潔姐姐只係負責清潔，唔通你叫佢去捉老鼠咩，佢點會睬你呢！呢個係管理問題，應該搵商場管理公司投訴」



「呢啲餵奶室，見過啲酒樓落場嘅阿叔喺入邊食煙瞓覺霸住好耐，等咗好耐之後入邊有火機撻火聲」



（facebook群組「將軍澳主場」）