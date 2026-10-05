港鐵上水站廁格現噴射式糞迹　牆壁地面無倖免　網民：做死清潔工

「好玩唔玩，玩呢啲？」近日網上流傳1張照片，港鐵上水站廁所其中1個廁格滿目瘡痍，馬桶、牆壁、地面滿佈糞迹，十分惡心。網民紛紛批評造成此場面的使用者缺德，「點會屙到核爆咁樣」、「似踎先有呢個效果喎」、「好似啲恐怖片一樣！」、「殺敵一千自損八百，咪屙到成褲成個pat都係？」。



有網民感慨清潔工工作實在不易，「做死清潔工人」、「人哋咁辛苦做清潔，呢啲真係唔知咩人嚟」。有網民就猜測可能是馬桶堵塞致糞水倒灌，「似係條屎渠塞咗，入面啲氣壓將原本塞住嘅屎一嘢爆出嚟。我公司試過，師傅解釋返畀我哋聽，我哋嗰時都起哄過邊個同事咁犀利」。



近日網上流傳1張照片，港鐵上水站廁所其中1個廁格滿目瘡痍，馬桶、牆壁、地面滿佈糞迹，十分惡心。（facebook群組「北區之友」圖片）

有網民近日於facebook群組「北區之友 Friends of North District (上水、粉嶺、沙頭角和打鼓嶺)」發文發相寫道，「上水港鐵站，正一xk」。

港鐵上水站廁格現噴射式糞迹 牆壁地面無倖免

照片見到，廁所其中1個廁格畫面令人作嘔，馬桶內外、牆壁、隔板和地面滿佈糞迹，噴射範圍非常廣闊，廁格門邊放有1把地拖，似是清潔工正處理如此「災難」的場面。

糞迹噴射範圍非常廣闊，畫面令人作嘔。（《破壞之王》劇照）

網民：條友應該嚴重肚屙

「高難度，點樣噴上去」



「條友應該嚴重肚屙」



「個括約肌應該有練過」



「條友上一世係噴射機？」



「成個廁所可以唔要了」



「十分好奇到底食咗啲咩會出現咁嘅效果」



「忍住1個月唔屙屎先有咁嘅效果」



「食緊宵夜望facebook中伏」



有網民直言，「食緊宵夜望facebook中伏」。（《唐伯虎點秋香》劇照）

網民：清潔工人好慘

「清潔工人好慘」



「屙到咁，難為了洗嗰個」



「睇嚟以後呢，每1個人去完廁所，都要檢查下先可以放下1個入去，如果發現咁嘅情況，要當事人清潔乾淨先好走」



有網民笑言，「條友上一世係噴射機？」（《食神》劇照）

網民指在其他地方目擊類似惡心畫面

「點做到？企喺廁所板噴屎？有幾次真係聽到清潔姨姨粗口鬧人，真係有班唔正常人玩廁紙玩屎玩尿，嘔到咧」



「咁嘅場景，我喺天水圍西鐵站（屯馬綫天水圍站）都見過，一入去嗰種臭味，嗰個場景真係到而家都忘記唔到」



「實在香港又很多人係冇公德心，這些景象在明愛醫院大堂廁所日日都有，佢哋又玩屎又玩廁紙、洗手液、梘盒。唔見梘盒，可以去坐廁拾回，屙屎可以屙到3邊都有屎，再加地下都有屎，真係做死啲清潔姐姐，佢哋班人真係好X街」



「話說元朗喜利商場好多年前商用廁所都有咁嘅情況，仲要久唔久又一次，但係一直都唔知邊個係兇手，然後啲屎仲要好似芝麻糊咁樣撻喺埲牆度，完全諗唔到點解，係咪外星人屙屎？」



有網民建議，「睇嚟以後呢，每1個人去完廁所，都要檢查吓先可以放下1個入去，如果發現咁嘅情況，要當事人清潔乾淨先好走」。（《大叔的愛》劇照）

有網民猜測馬桶堵塞倒灌

「應該係廁所倒灌谷出來，正常屙唔到咁高咁多，噴泉咁」



「似係條屎渠塞咗，入面啲氣壓將原本塞住嘅屎一嘢爆出嚟。我公司試過，師傅解釋返畀我哋聽，我哋嗰時都起哄過邊個同事咁犀利」



（facebook群組「北區之友」）