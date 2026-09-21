港鐵車廂內揈腳踢到女生　白衣女被睥反斥：想打巴佢　互罵惹熱議

港鐵車廂人多擠迫，乘客應避免大幅郁動，碰撞到他人。有港女生於網上發文表示，乘搭港鐵期間，在車廂內被1名白衣女子用腳踢到，她回頭一看，白衣女在電話中向他人說「前面條女睥住我，真係想打巴佢」，女生忍不住斥責踢到人，詎料「佢唔認錯都算，指住我追住我嚟罵，又唔畀我走」，最終女生報警。



女生分享影片，見到兩人於九龍塘站大堂舉機互拍，有兩名港鐵職員到場了解事件，其間白衣女聲稱「我隻腳呢度（膝蓋）痛，我咁樣揈咗兩下」，不滿女生報警是浪費警力。不少網民撐女生，批評白衣女「即係有踢人啦，野蠻，咁大個人1句sorry都唔識，面皮幾廿呎厚」。



有港女生於網上發文表示，乘搭港鐵期間，在車廂內被1名白衣女子用腳踢到，對方不認錯惹她不滿。兩人於九龍塘站下車後，在大堂舉機互拍互罵。（Threads@lulu191817）

該港女生於Threads發文發片講述事件，「大家要小心啲佢，喺地鐵車廂入邊俾佢從後踢咗一腳，我梗係望住佢睇下佢咩事？佢講緊電話仲話『前面條女睥住我，真係想打巴佢』，我忍唔住話『你知唔知你踢到我？』」。

搭港鐵揈腳踢到人 白衣女反斥：想打巴佢

女生不滿指，「佢唔認錯都算，指住我追住我嚟罵，又唔畀我走，嚇到我報警」，提醒道「大家小心啲佢啦，喺旺角去九龍塘站，九龍塘站落車」。

女生與白衣女在九龍塘站大堂舉機互拍，有1男1女港鐵職員到場了解事件，女生說「佢喺地鐵入面踢X我，之後仲要話我」。（Threads@lulu191817）

白衣女激動要求安排女生「驗傷」證未有踢傷對方，不滿指「我都未X見過咁X寸嘅人」。（Threads@lulu191817）

兩女大堂互罵 白衣女反斥：浪費警力

影片見到，女生與白衣女在九龍塘站大堂舉機互拍，有1男1女港鐵職員到場了解事件，女生說「佢喺地鐵入面踢X我，之後仲要話我」，白衣女激動要求安排女生「驗傷」證未有踢傷對方，不滿指「我都未X見過咁X寸嘅人」。

港鐵職員提議在警員到場前，兩人分開冷靜一下，白衣女表示「唔需要分開，我唔會打佢，係咪先」，然後講述事件過程，「佢企喺我前面，我企喺佢側面，我隻腳呢度（膝蓋）痛，我咁樣揈咗兩下，跟住佢睥住我，咁佢睥住我算數，我都睥住佢，出咗車佢話要報警，咁咪報警囉，佢話佢受傷，咁咪驗傷囉，咁佢係咪浪費警力？」。

女生隨即向職員說，「你都聽到啦，佢係咪踢緊我呀？踢完我仲要話我問題呀」，影片就此完結。

白衣女稱，「我隻腳呢度（膝蓋）痛，我咁樣揈咗兩下，跟住佢睥住我」。（Threads@lulu191817）

白衣女稱，「我隻腳呢度（膝蓋）痛，我咁樣揈咗兩下，跟住佢睥住我」。（Threads@lulu191817）

白衣女稱，「我隻腳呢度（膝蓋）痛，我咁樣揈咗兩下，跟住佢睥住我」。（Threads@lulu191817）

網民：踢到人講句對唔住咪冇事囉

「呢條片係證據，自己話有踢過腳」



「其實有踢到人哋，講句對唔住咪冇事囉！都唔明啲人，要做運動，揈乜鬼嘢？你話腳痛，咪講句唔好意思，做乜要死撐？」



「不論有心定無心，踢到人唔係應該講對唔住㗎咩？」



「地鐵已經夠逼，仲話揈兩下，唔踢到人先奇啦」



「地鐵範圍講粗口罰錢㗎喎」



白衣女向港鐵職員說，「出咗車佢話要報警，咁咪報警囉，佢話佢受傷，咁咪驗傷囉，咁佢係咪浪費警力？」。（Threads@lulu191817）

港鐵範圍「講粗口」會被罰款？

根據《香港鐵路附例》第28H條「粗言穢語」，任何人不得在鐵路處所使用威脅性、粗穢、淫褻或使人反感言語，違者最高可被罰款港幣5,000元。

（Threads@lulu191817）