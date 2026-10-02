大腸癌零症狀！男病人首照腸鏡揭晚期轉移肝臟　醫生分析右腸盲點

身體無任何不適、每天排便順暢有規律，是否就代表腸道絕對健康？台灣肝膽腸胃科專科醫師傅家駒在Facebook專頁分享個案，1名年約50歲男子平時飲食與排便習慣完全正常，腹部也未曾有過痛楚或腹脹等腸胃道症狀，純粹因為到了中年卻「一輩子沒做過大腸鏡」，遂抱着例行健康檢查的心情就醫，首次接受無痛大腸鏡檢查。



傅醫生卻在其升結腸末端（右側大腸）發現惡性腫瘤，腹部超聲波更驚見肝臟早已長滿大小不一的腫瘤，確診為大腸癌合併肝轉移。傅醫生隨即協助將患者第一時間轉診至林口長庚醫院接受跨團隊整合治療，希望病人早日康復。



男病人右側大腸有惡性腫瘤，腹部超聲波更驚見肝臟早已長滿大小不一的腫瘤，確診為大腸癌合併肝轉移。（Facebook專頁「傅家駒醫師 肝膽腸胃專科」圖片）

傅醫生指出，臨床上「右側大腸癌」極難防範，大腸大致分為右側（盲腸、升結腸、橫結腸前段）與左側（降結腸、乙狀結腸、直腸）：

1. 左側大腸癌



由於腸腔較窄，而且靠近肛門，腫瘤生長容易導致大便形狀變細例如鉛筆狀、便秘與腹瀉交替出現、血便、便意不盡等顯眼警訊

2. 右側大腸癌



由於右側腸腔較為寬敞，糞便至此仍呈液態或半液態，腫瘤即使生長得相當龐大，也不容易造成腸道阻塞或明顯排便改變

由於右側腸腔較為寬敞，糞便至此仍呈液態或半液態，腫瘤即使生長得相當龐大，也不容易造成腸道阻塞或明顯排便改變，所以即使有大腸癌，都較難發現。（AI生成圖片）

香港電台健康資訊網站「點讚健康」指出，右側大腸癌多以「慢性微量失血」為主要表現，患者往往不會看到便血，反而是出現輕微貧血、臉色蒼白、容易喘或經常疲倦等非特異性症狀。若未及時做內視鏡檢查，腫瘤便會在體內默默滋長，直到發生遠端器官轉移或腸阻塞時，患者才恍然大悟，錯失黃金治療時機。

大腸癌是全球華人社會中最常見且威脅極大的惡性腫瘤之一。根據香港癌症網上資源中心最新統計數據，大腸癌高居香港常見癌症第三位及致命癌症第二位，單年新症達 5,467 宗，死亡人數高達 2,266 人；而在台灣，大腸癌亦長期盤踞癌症發生率與死亡率的前三名。

男病人循例檢查，卻發現自己有大腸癌。（AI生成圖片）

然而，大腸癌也是少數「可藉由預防大幅阻斷」的癌症。統計顯示，高達80%至95%的大腸癌都是由「腺瘤性瘜肉」歷經5至10年時間慢慢演變惡化而來，兩地公共衛生數據明確指出：第一期與第二期大腸癌的5年相對存活率分別高達95.7%與87.3%，一旦去到第四期，5年相對存活率會驟降至9.3%。

定期進行糞便潛血檢查（FIT）可降低約35%的大腸癌死亡率，而大腸鏡檢查更是診斷與治療的「黃金標準」，在檢查當下直接將尚未癌變的危險瘜肉切除，達到「即查即治」的防癌效果。

飲食偏向高熱量高脂肪，屬於高危人士。（AI生成圖片）

面對日益年輕化的大腸癌趨勢，《香港01》曾報道，以下5類人士屬於結直腸癌高危族群，應提高警惕：

1. 年過50歲，發病率自50歲起呈陡升趨勢



2. 飲食偏向高熱量、高脂肪、偏好紅肉與超加工食品，而且膳食纖維攝取不足者



3. 長期吸煙及規律飲酒者



4. 肥胖、缺乏運動、長期久坐者



5. 有大腸瘜肉病史或癌症家族史



（Facebook專頁「傅家駒醫師 肝膽腸胃專科」）