男子頻上廁所感排不淨！確診罕見「同時性大腸癌」：長出2個腫瘤

身體出現不尋常狀況，應及早求醫！台灣著名胃腸肝膽科專科醫師張振榕分享1則罕見案例，指1名男病人半年來頻頻上廁所，但總感到「沒上乾淨」，但因身體沒出大問題，所以拖延了半年才求醫。張醫生為病人檢查後，驚揭他的大腸有兩處長出獨立腫瘤，確診屬罕見的「同時性大腸癌」，張醫生直言在行醫生涯中，也是首次見到同類個案。



醫生替病人進行大腸鏡檢查，結果證實他確診「同時性大腸癌」。（AI生成圖片）

男子頻上廁所 卻感到「沒上乾淨」

張振榕醫師是張振榕診所的院長，他在facebook專頁分享有關病例，指患者是自己多年未聯絡的舊鄰居，最近半年頻頻上廁所，就算沒便意都要去，但總出現「沒上乾淨」的感覺。由於患者沒有其他方面不適，體重無明顯下降，食慾不錯，雖沒近年做過糞便潛血之類的健康檢查，但自以為身體健康而沒有求醫，結果拖了半年才被妻子「押着」就診。

張醫生為病人照了大腸鏡，沒想料到嚇一跳，因大腸鏡剛進入直腸，就感覺腸道有些狹窄，其後發現一圈腫瘤就長在那裏。當繼續往上檢查，竟然在右側大腸（升結腸）發現第二個狹窄地方，「而且嚴重到腸鏡根本過不去。當下我就覺得不妙」。最終切片報告確認不是腫瘤轉移，而是1條大腸裏長出2個完全獨立癌腫瘤，即醫學上所說「同時性大腸癌」（Synchronous Colon Cancer）。張醫生指這種癌症極罕見，他亦是首次遇到。

張振榕醫師分享罕見個案，病人的大腸長出2個完全獨立癌腫瘤，即醫學上所說「同時性大腸癌」。（fb@張振榕醫師的健康相談室）

什麼是「同時性大腸癌」？

張醫生指出，患者於6個月內同步診斷出2個（含）以上的原發性大腸直腸癌，各病灶均為獨立發生，不具轉移關係。在這類個案中，不同部位的腫瘤可能呈現不同的臨床分期及組織分級，故需獨立作出評估，不能以單一病灶之特性概括治療效果。而流行病學上，發生這種個案的機率，佔所有大腸癌病例約3至5%，患者多是老齡長者及男性。

預防關鍵：定期篩查與健康飲食

香港衛生署數據顯示，大腸癌是香港最常見癌症之一，根據2022年的數據顯示，男性大腸癌個案有2,928宗，女性則有2,262宗，男女患者比例約為1.3比1。而在本港致命癌症中，大腸癌排行第2位，2022年死亡個案達2,270宗。香港癌症基金會資料顯示，大腸癌癌變過程可長達10年以上，由小瘜肉逐漸演變成腫瘤，如能及早發現就可對症下藥醫治。

談到如何預防大腸癌，張振榕醫生提出3項建議：

1.定期篩查：做全大腸鏡查看身體狀況，香港衛生署推行《大腸癌篩查計劃》「50至75歲的香港居民可每2年免費接受大便隱血測試（FIT），陽性者須立即做全大腸鏡」。如果具家族史、長期排便習慣改變或其他腸胃道高風險症狀者，建議提前跟醫生討論個人化篩檢計畫。

預防大腸癌，最為關鍵是定期篩查。（AI生成圖片）

2.飲食習慣調整：增加膳食纖維攝取，吃足量蔬菜、水果及全穀類可促進腸道蠕動，縮短糞便中致癌物質與腸黏膜之接觸時間；另外，需限制食用加工肉品及紅肉，建議用雞肉、魚肉或植物性蛋白質取代香腸、培根、火腿等加工肉品及豬、牛、羊等紅肉；降低高溫烹調頻率，油炸、燒烤等方式容易產生致突變物質。

增加膳食纖維攝取：足量的蔬菜、水果及全穀類可促進腸道蠕動，縮短糞便中致癌物質與腸黏膜之接觸時間。（Unsplash圖片）

3.生活習慣改善：肥胖是大腸癌的獨立危險因子，因此維持健康體重，維持健康體重；建議每天堅持至少做30分鐘中等強度運動，可有效降低大腸癌發生率。另外，亦要戒煙及有節制飲酒，因煙酒成份可能會增加腸道黏膜細胞之基因突變風險。​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​