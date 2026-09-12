腸癌│不疼不癢一查就晚期　醫生：從息肉到癌變僅四步　5類人高危

日常生活中，我們會時刻關注皮膚狀態、體重浮動狀況、脫髮等問題，但有多少人會關注過腸道健康？很多人以為肚子無痛無感就不去理會，但卻不知道腸道內很有可能已經悄悄長出了不痛不癢的肉粒，這就是「腸息肉」。有腫瘤科醫生警告，這些息肉在不知不覺間慢慢長大，甚至走向癌變，當感到不適時往往已是晚期了。腫瘤科醫生呼籲大眾要關注腸道健康，40歲後即使沒有任何不適也必須進行一次腸鏡檢查。



就算肚子沒有不適，腸道亦可能已經悄悄長出息肉，有腫瘤科醫生警告，這些息肉在不知不覺間慢慢長大，甚至走向癌變。（AI生成圖片）

為什麼無症狀也要照腸鏡？

「又沒有不舒服，沒必要照腸鏡吧？」這是許多人的第一反應，據《新浪熱點》的健康專題報道，北京大學腫瘤醫院主任醫師武愛文建議：「40歲以後就要進行人生第一次腸鏡檢查，盡量不要超過50歲」。《神探伽利略》作家東野圭吾大腸癌離世 出現5症狀立即求醫

為什麼沒症狀也要做？照大腸鏡的最大功能，就是及時發現這些尚未引發症狀的隱形炸彈，在它們還沒變成「大麻煩」之前直接處理掉，將大腸癌消滅於萌芽階段。

醫生建議市民在40歲以後就要進行人生第一次腸鏡檢查，盡量不要超過50歲，照大腸鏡能及時發現這些尚未引發症狀的隱形炸彈，將大腸癌消滅在萌芽階段。（AI生成圖片）

醫生提醒5類人屬結直腸癌高危人士：要及早篩查

除了年齡增長、日常生活習慣與腸息肉息息相關之外，如果符合以下條件，則尤其要及時篩查：

1）年過50歲，且為男性

2）長期喝酒及吸煙習慣

年過50歲且為男性，長期喝酒及吸煙習慣的人，要及時進行腸道檢查。（AI生成圖片）

3）過度肥胖

4）缺乏運動，經常久坐

常吃炸物、缺乏運動，經常久坐的人士要及時篩查。（AI生成圖片）

5）曾有過腸息肉病史，或有結直腸癌家族史

家族病史特別警告

如果你的父母、子女或親兄弟姊妹中有結直腸癌患者，而且確診時年纪較輕，那麼你的篩查時間要提前10年，即30歲起便要檢查。

如果你的父母、子女或親兄弟姊妹中有結直腸癌患者，而且確診時年紀較輕，那麼你的篩查時間要提前10年，即30歲起便要檢查。（AI生成圖片）

息肉到腸癌僅需4步 潛伏期長達15年

腸息肉是腸道黏膜表面突出來的肉粒，四川大學華西醫院綜合內科醫生林凡榆提醒，雖然不是所有息肉都會惡化，但80%到95%是由腺瘤性息肉慢慢演變來的。中國人民解放軍火箭軍特色醫學中心結直腸肛門外科主任醫師指出，從息肉發展成腸癌，大致需要經歷4個階段，一般需要5至15年，由小息肉長至大息肉，由不典型增生至發展成腸癌，這意味着患者其實有足夠長的時間可以去發現它、阻止它。

從息肉發展成腸癌，大致需要經歷4個階段，一般需要5至15年，這就意味著，我們有足夠長的時間去發現它、阻止它。（AI生成圖片）

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除了年齡與遺傳之外 以下這4類人更易被腸息肉盯上

除了年齡、遺傳等因素之外，我們的日常生活習慣也是誘發息肉的源頭，以下4種不良生活習慣，大大增加息肉癌變的風險。

1.飲食不均衡

長期吃高脂、低纖維食物，像油炸、肥肉這類食物。少吃蔬果、高纖食物，會令糞便在腸道停留時間過長，毒素刺激腸道就容易誘發息肉；常吃醃製、燒烤及加工肉類也會增加息肉風險。

2.吸煙喝酒

吸煙會干擾腸道的血液循環和免疫功能，從而降低腸道的自我保護功能；酒精則會直接損傷胃腸道黏膜，這些都會增加息肉發生的機率。

3.長期肥胖

肥胖人士體內荷爾蒙水平紊亂，會影響腸胃的代謝，肥胖還可能伴隨血脂異常、胰島素阻抗的問題，進一步增加息肉風險。

長期吃高脂、低纖維食物，像油炸、肥肉這類食物及醃製、燒烤與加工肉類也會增加息肉風險。（AI生成圖片）

4.長期便秘

便秘時腸道內壓力增加，糞便中的有害物質長時間和黏膜接觸並刺激黏膜向外突出形成息肉。

醫生強調：上述是針對沒有症狀的人士的常規篩查。若你已出現了長期腹部不適、黑便或便血、大便習慣改變、不明原因的體重下降等現象，請立即求醫。