禁電子煙｜何謂公眾地方？警方可否執法？旅客獲豁免？常見QA一覽

衞生署今日（2日）公布新階段控煙措施，由本月30日起，任何人不得在公眾地方管有另類煙用物質，包括電子煙煙彈、煙油、加熱煙和草本煙，即使只隨身攜帶亦屬違法，輕則被票控罰款3,000元，若違例品超出指定數量，最高更可被罰款5萬元及監禁6個月。



不過，何謂「公眾地方」？煙民在商業大樓的辦公室或廁所吸食會否違法？旅客又能否獲得豁免？警方是否同獲執法權力？下文將逐一講解。



由今年4月30日起，任何人不得在公眾地方管有電子煙等另類煙產品，即使只隨身攜帶亦屬違法。（鄭子峰攝）

衞生署高級醫生（控煙酒辦公室）黃頌欣。（歐陽德浩攝）

1. 何謂管有另類煙用物質？違法罰則如何？

由今年4月30日起，《2025年控煙法例（修訂）條例》針對另類煙用物質的修訂正式生效，屆時任何人不得在公眾地方管有電子煙煙彈、煙油、加熱煙和草本煙，即使只隨身攜帶而未有吸食或使用，亦屬違法，具體罰則可看下圖。

2. 不得在公眾地方管有另類吸煙產品，但何謂「公眾地方」？

衞生署高級醫生（控煙酒辦公室）黃頌欣指，在《吸煙（公眾衞生）條例》第371章，已為「公眾地方」作出定義，相信執法人員具有豐富經驗作出判斷，例如不能隨意進入的私人住宅便不屬公眾地方。

翻查上述條例，「公眾地方」的定義包括︰公眾於當時有權進入或獲准進入的地方，不論是憑繳費或其他方式進入，以及任何處所的共用部分，即使公眾無權進入或不獲准進入該共用部分。

衞生署首席控煙酒督察陳達明。（歐陽德浩攝）

3. 若旅客在公眾地方管有另類吸煙產品，將如何處理？

黃頌欣指，控煙酒辦的執法一視同仁，但衞生署會針對旅客在口岸及飛機上加強宣傳。

衞生署首席控煙酒督察陳達明補充，由2025年第4季開始已轉用附有二維碼的電子告票，即市民及旅客可通過多個電子支付平台繳交罰款，包括轉數快、支付寶或雲閃付等，避免他們因沒有帶備足夠現金而無法付款。

4月30日起，任何人不得在公眾地方管有電子煙等另類煙產品，即使只隨身攜帶亦屬違法。（鄭子峰攝）

4. 煙民在公司廁所吸食另類煙產品是否「安全」？

若按上述《條例》的定義，私人住宅單位理應不屬公眾地方，惟在寫字樓的辦公在或廁所吸食另類煙，控煙酒辦能否執法？陳達明便承認執法上存在困難，雖然法例規定控煙酒辦人員可進入商業處所，惟執法人員不像警方可取得搜查令，通常採用敲門或按門鈴的方式進入相關處所。

陳達明又指，執法人員主要通過目測「眼見為實」，成為案件中第一證人作出檢控，即使廁所傳出疑似另類吸產品的煙味，也無足夠證據，只能夠加強巡查及教育負責人管理下屬的行為，以較為軟化的方式改善情況。

當我哋進入嘅時候，違例者可能已經整熄咗支煙，或者熄咗部煙機收埋咗，同洗手間違例吸煙一樣，我哋可能只係聞到味，未必見到個人，喺搜證方面無可否認係有困難。 衞生署首席控煙酒督察陳達明

衞生署今日（2日）向記者講解新措施的具體內容。（歐陽德浩攝）

5. 除了衞生署控煙酒辦外，警方是否同樣有權執法？

據了解，警方有權檢取指明另類煙產品，以及執行另類吸煙產品禁令。換言之，若警察在公眾地方發現任何人攜帶或吸食另類煙產品，便可按條例執法。