私家車泊咪錶位無續錶！好心人代付$4入錶　反遭網民怒轟助長霸位

司機將私家車泊在咪錶位，如果逾時未有續錶，則被視作違例泊車，定額罰款400元。Facebook群組「車cam L（香港群組）」日前流傳1段影片，顯示有私家車泊在咪錶位，拍片者與司機並不認識，發現對方逾時泊車沒有續錶，所以「好心」為對方續錶，笑言「幫你慳咗400蚊，停咪錶位就唔好慳呢啲小錢啦」。樓主甚至拍攝影片，顯示讀卡機扣除4元。



私家車泊在咪錶位，司機逾時泊車沒有續錶。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

雖然樓主出於好心，「貼錢」為陌生人入錶，卻引來許多網民批評：

「關你X事咩，助長歪風又喺度自我感覺良好」



「懶好心，就係呢啲人長期霸住錶位，有需要嘅人就永遠都無得用」



「今時今日咁方便都唔續錶，你幫咗佢，佢又唔會多謝你，不過下一個司機點都冇位泊」



運輸署表示，在不妨礙交通的地點設立路旁停車位，但部份地區的泊車位數目有限，需求甚殷，故設有停車收費錶，藉以阻止車輛長時間停泊，截至2024年年底，設有停車收費錶的車位超過2萬個，收費時間大部份為星期一至六，每日上午8時至凌晨0時，周日和公眾假期為早上10時至晚上10時。

停車收費錶已於2025年9月28日起實施新收費，最高收費為每15分鐘4元。至於貨車、巴士及旅遊巴士泊車位的現有收費錶收費水平則維持不變，最高收費為每15分鐘2元。



樓主「好心」為對方續錶，在文中笑言「幫你慳咗400蚊，停咪錶位就唔好慳呢啲小錢啦」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

另外，運輸署推出官方流動應用程式「入錶易」，配合全港的智能停車收費錶使用：

駕駛者使用「入錶易」以外的其他支付工具在收費錶現場繳付泊車費後，如欲稍後遙距續購泊車時間，必須再次按下收費錶的二維碼按鈕，並開啟「入錶易」以動態二維碼為手機和收費錶進行配對，以連結駕駛人士的繳費帳戶和相關收費錶，才可以進行遙距繳費。



如使用「入錶易」直接在現場為收費錶繳費，系統會自動將手機和收費錶進行連結，以便稍後遙距繳費，更加方便快捷。



讀卡機扣除4元。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

手機程式接受多種方法付款

在第一次以「入錶易」程式進行繳費時，系統會要求駕駛者輸入繳費工具的資料，若所選繳費工具為Visa或Mastercard信用卡，系統會儲存有關資料，駕駛者之後可使用同一支付工具繳費，毋須再次輸入相關資料。另外， 若駕駛者選擇以流動支付工具繳費，例如支付寶香港、微信支付或八達通，「入錶易」亦會自動開啟駕駛者手機內相關支付工具的流動應用程式，讓駕駛者在相關支付工具的介面進行繳費。

「入錶易」限制配對連結有效時限防濫霸車位

為免駕駛者不斷透過手機遙距購買額外的泊車時間以長期佔用泊車位，「入錶易」會限制每一次配對連結的有效時限，配對連結會在相關收費錶的有效泊車時間完結時失效。



駕駛者最多只可購買有關停車收費錶合共兩段「每次交易的最長泊車時間」(包括起初繳付的泊車費)。現時，按個別停車收費錶附近的交通情況和泊車需求，停車收費錶「每次交易的最長泊車時間」分別定為30分鐘、1小時、2小時或4小時。



（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）