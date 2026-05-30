國泰機艙男童爆喊！男乘客失控狂鬧：唔好嘈　網民反轟：最嘈係佢

在飛機機艙的密閉空間內遇到小童狂哭，難免會覺得受滋擾，但作為成年人，理應控制好自己情緒！本港社交平台近日瘋傳1段在國泰航班上的影片，有男童在機艙內哭鬧，後座男子感到滋擾而不耐煩，竟然失控向前多次怒喊「Stop！」、「唔好嘈呀」，其咆哮聲響徹整個機艙，有乘客拍下影片，在網上流傳後引來熱議。



不少人批評怒吼的男子態度過激，反而會嚇怕小孩導致反效果，「究竟點解要對一個細路咁惡」、「根本佢愈叫個細路愈驚，愈驚就愈喊」、「最嘈嗰個係佢」；但亦有留言指家長若未能控制好孩子，不應攜帶他們搭乘飛機，以免影響他人。



有同機乘客指出，該男童是在航班降落時才開始哭鬧，「雖然是有點吵但並沒有持續很久」，且同行父親亦有試圖安撫，但她就批評男子行為「擾民」，「本來只是一個噪音變成兩個噪音」，覺得成年人理應更有自控能力，而非向小孩發洩。



國泰航班上有男乘客不滿前方兒童不斷哭鬧，失控狂喊「唔好嘈」。（「threads＠mondedeani」影片截圖）

男童機上哭鬧不止 後座男乘客失控狂鬧：唔好嘈

有搭乘同一航班的台灣乘客於周三（27日）上午，在threads上傳長約47秒片段，形容「香港人好像比較派（意指很兇或是脾氣不好」。影片顯示，在國泰航空一班客機上，1名頭戴紅帽的男子因為不滿前排座位小孩不停哭鬧，身體傾前多次大聲喝罵，並命令對方「唔好嘈！」、「唔好嘈呀！」、「Stop！」其聲量響徹整個機艙，初時小孩哭聲未見減弱，但隨男子多番怒罵，小孩似乎安靜了些。

男童哭聲稍有減弱 男乘客繼續要求對方收聲

不過男子對此仍未滿意，甚至「手指指」指向前方座位，繼續要求對方收聲，整條影片未有聽到有家長安撫該小孩，反而片尾隱約聽到有同機女乘客表示「先生，有細路仔」，雖然後方話語未能聽清，但估計是批評男子大聲喝斥小孩的行為。

頭戴紅帽男子不滿前排小孩不停哭鬧，身體傾前多次命令對方「唔好嘈」。（「threads＠mondedeani」影片截圖）

即使男童哭聲減弱，男乘客疑「手指指」繼續要求對方收聲。（「threads＠mondedeani」影片截圖）

網民質疑男子借機發洩 狠斥：最嘈嗰個係佢

帖文引來網民兩極討論，不少人認為男子態度偏激，未能令小孩收聲之餘，更會引來反效果，「究竟點解要對一個細路咁惡」、「每位大人其實也曾經是小孩，真的沒有必要」、「個男人（似）只係自己發洩多啲。嗌咗咁耐，個細路有冇停過？根本佢愈叫個細路愈驚，愈驚就愈喊」、「最嘈嗰個係佢」、「想Stop佢多啲」、「如果我坐喺個男人附近，我會好驚恐，因為唔知個男人跟住會發癲做乜」。

幼童不能坐飛機？ 網民：沒能力令小孩安靜就不要帶

但有網民認為家長不應攜帶幼童搭乘飛機，「真的很怕飛行遇到小孩」、「其實我唔明點解啲父母係要帶住啲連佢哋都控制唔到嘅小朋友上機，佢喊代表佢唔開心唔舒服，點解唔大少少先帶佢坐飛機？」、「沒能力令小孩安靜的父母就不要帶上小孩」、「其實關鍵（是）小朋友哭了多久，如果只哭了一兩聲，這個人就真的有點瘋；如果已哭了很久，父母也不處理，那坦白說我不同意，但也很明白這個人為什麼會這樣失控」。

同機乘客反批男子擾民：一個噪音變成兩個噪音

有同機乘客不約而同表示，由於當時飛機正在降落，所以空服員不能離開座位上前調停，但就指出「小朋友是剛降落的時候才開始哭，雖然是有點吵但並沒有持續很久，反而我是被這個男人的聲音嚇到差點恐慌」。作為當時受影響乘客之一，她覺得男子聲音更令人煩躁，「本來只是一個噪音變成兩個噪音」，認為成年人理應更有自控能力，指責對方行為「擾民」，透露當時亦有不少人「忍唔住叫佢（男子）唔好嘈」。

乘客揭男童父親試圖安撫 成效不大

有坐在同排座位、最接近該2至3歲小孩的乘客表示，該男童在機上偶爾動作較大，「但也僅限於在他爸旁邊玩耍，基本上耳機一戴睡覺是沒什麼問題的」，指對方哭鬧期間，在父親安撫下聲音有減弱，她亦認為「因為已落地，再吵頂多也10至15分鐘，忍一下還好」，但卻聽到後方傳來男子「學小孩哭鬧的聲音」，男童之後才無情大哭，指出對方父親其實亦很無奈。

（threads＠mondedeani）