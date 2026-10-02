荃灣九巴3職員與醉男爆粗對罵！車長：到站叫落車就X我　網民熱議

遇到不禮貌對待，記得要保持冷靜。有網民於今年9月29日在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上載1段影片，長約1分鐘，可見現場是荃灣荃威花園巴士總站，1名車長和1名站長「包圍」1名阿叔，雙方爆粗對罵，其中身穿紅黑色上衣、略帶鄉音的車長表示「你X我做乜嘢？」，阿叔挑釁「打我呀」，四眼車長聞言反唇相譏「打你老X」、「行返屋企X你老X啦」。



正當2人先後轉身離開之際，阿叔卻爆粗「X你老X」、「返大陸啦」，站長立即怒罵「飲咗酒就行啦」；阿叔繼續爆粗「返大陸啦，X你個X街」，四眼車長聞言走近，強調自己「有香港身份證」，其時另1名車長聞訊趕至，同樣爆粗喝斥阿叔「X你老X」、「走啦X頭」，甚至要求阿叔認住其車長編號。



四眼車長見到總站有其他乘客，解釋「到站叫佢落車又唔落嚟」、「叫佢落車就X我，黐X線」。阿叔繼續挑釁，3人繼續「包圍」阿叔爆粗對罵，影片便結束，未知結局。



身穿紅黑色上衣、略帶鄉音的車長表示：「你X我做乜嘢？」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

影片引來許多網民討論，認為阿叔言行過分：

「到站唔落車？想玩嘢」



「呢啲X頭，X少啲都唔得」



阿叔挑釁「打我呀」，四眼車長聞言反唇相譏「打你老X」、「行返屋企X你老X啦」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

但亦有網民質疑片中九巴職員態度，覺得阿叔雖然離譜，但都不應當眾爆粗：

「九巴這種服務態度？」



「3個炒得啦，完全冇守則」



「九巴員工咁樣瘋狂爆粗，可以執定包袱啦」



正當2人先後轉身離開之際，阿叔卻爆粗「X你老X」、「返大陸啦」，站長立即怒罵「飲咗酒就行啦」，阿叔繼續爆粗「返大陸啦，X你個X街」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

根據運輸署網站，為確保巴士車長能提供安全及可靠的服務，他們需接受嚴格和持續的訓練。在日常執勤時，巴士車長必須以良好的駕駛態度及以乘客安全為首要，將乘客安全地送達目的地。他們的工作涵蓋進行開車前的車輛檢查、確保乘客上、落巴士及乘車時的安全、管理乘客秩序、處理緊急情況及透過巴士上的安全裝置，保持安全駕駛。

四眼車長聞言走近，強調自己「有香港身份證」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

根據九巴官方網站，參考自《公共巴士服務規例》（第230A章）、《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）及《硬幣條例》（第454章），及為閣下和其他乘客的安全及舒適着想，嚴禁乘客使用任何恐嚇、侮辱、辱罵或不恰當的言語或動作，或以任何其他方式騷擾車長或車廂內其他乘客，車長及站長基於公眾安全，有權向乘客發出指示。

另1名車長聞訊趕至，同樣爆粗喝斥阿叔「X你老X」、「走啦X頭」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

九巴公司近期發出指引，如果行車期間，車長遇上乘客滋擾，可以進行3個步驟：

1. 勸喻或廣播提示



當車長發現有乘客違反《乘客須知》或妨礙車務安全，影響其專注駕駛時，會先作出口頭勸喻，或透過車廂廣播系統提醒乘客

2. 暫停行程尋求支援



若情況持續，車長會在適當情況下暫停行程，並將巴士停泊於安全地點，例如巴士站或避車處，車長啟動「車長受到滋擾」的燈號及廣播，尋求其他前線車務人員到場支援

3. 報警求助



如果情況惡化或無法解決，車長可以報警處理

四眼車長見到總站有其他乘客，解釋「到站叫佢落車又唔落嚟」、「叫佢落車就X我，癡X線」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

另外，九巴車長和乘客對罵屢見不鮮，今年6月17日晚上約7時，有乘客在九巴上與車長爆發罵戰，雙方激動爆粗互「X老X」至少1分鐘，九巴車長期間更一手拍跌乘客電話，場面火爆，該名車長被暫停職務，配合調查。

阿叔繼續挑釁，3人繼續「包圍」阿叔爆粗對罵。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

至於在公眾地方使用粗言穢語，單純「講粗口」並非必然構成刑事罪行。不過，在公共巴士或專營巴士處所內使用粗言穢語，根據香港法例第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》第46條，乘客不得使用不良或冒犯性的語言，違者最高可判處罰款3,000元及監禁6個月；而根據第230A章《公共巴士服務規例》第13A條故意騷擾車長，最高可罰款5,000元及監禁6個月。此外在公眾地方若喧嘩擾亂秩序，亦可能觸犯《公安條例》第17B條。

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）