港男落馬洲排隊搭皇巴吸煙　不滿內地男勸阻爆粗　網民：影衰港人

在人流密集的公共交通工具候車處吸煙，行為非常自私！近日網上流傳1段於落馬洲管制站皇巴候車處拍攝的影片，1名穿白色上衣港男排隊候車時吸煙，有操普通話內地男不滿上前勸阻，批評「一點素質都沒有，周圍人都被你熏了」。港男不單將煙頭丟棄在地上，更用廣東話爆粗罵道「行啦你，望，望乜X嘢呀」，態度非常囂張，而排在港男前方、1名將背包揹在身前的男子多度擺手着內地男離開。



網民紛紛讚賞出聲勸阻的片主，並批評吸煙和着片主離開的男子，「呢個香港人影衰晒有優良兼有教養的香港人，連國內嘅巴打亦討厭」、「以為聲大夾惡就可以打橫行」、「首先讚嗰位出聲男，其他人都唔X出聲，個怕事四眼男仲要叫人收聲」。



近日網上流傳1段於落馬洲管制站皇巴候車處拍攝的影片，1名穿白色上衣港男排隊候車時吸煙。（網上影片截圖）

近日facebook群組及Threads流傳1段於落馬洲管制站皇巴候車處拍攝的影片，當時有大批市民正於有蓋走廊排隊，等候乘搭落馬洲至皇崗過境穿梭巴士（俗稱「皇巴」）。

港男排隊搭皇巴吸煙被內地男勸阻

影片見到，操普通話的內地男走向正在吸煙的港男問，「你能不能不要在隊伍裏面抽煙啊？好臭的，知道嗎？」，港男未有理會指責，繼續吸食，內地男怒斥「喂！你能不能不要在隊伍裏面抽煙！一點素質都沒有，周圍人都被你熏了，你好意思嗎？」

一點素質都沒有，周圍人都被你熏了 拍片內地男

操普通話的內地男走向正在吸煙的港男問：「你能不能不要在隊伍裏面抽煙啊？好臭的，知道嗎？」（網上影片截圖）

港男未有理會指責，繼續吸食。（網上影片截圖）

港男不滿爆粗兼丟煙頭：望乜X嘢呀

港男看了看鏡頭就繼續玩手機，右手依然夾着燃點中的香煙，內地男不斷責罵，「一點素質都沒有，真的是一點素質都沒有」，排在港男前方、1名將背包揹在身前的男子多度擺手着內地男離開。

隊伍前進時，內地男跟着拍攝，見到港男隨手將香煙丟棄在地上，並不滿用廣東話爆粗罵道「行啦你，望，望乜X嘢呀」，影片就此完結。

行啦你，望，望乜X嘢呀 吸煙港男爆粗罵拍片內地男

內地男怒斥：「喂！你能不能不要在隊伍裏面抽煙！一點素質都沒有，周圍人都被你熏了，你好意思嗎？」（網上影片截圖）

內地男不斷責罵，「一點素質都沒有，真的是一點素質都沒有」。（網上影片截圖）

網民齊怒轟：影衰香港人

「最討厭嘅係食煙嘅人完全唔顧別人感受」



「說普通話先生是好樣的，吸煙的影衰香港人」



「自己唔啱就唔好再食啦，仲大聲鬧人，知唔知醜㗎」



「請家人認領，自私精，你就享受，其他人就難受，自律下啦」



「一路行一路食煙嗰啲X街，成架蒸汽火車頭咁，要後面啲人食佢二手煙，呢啲極度無良」



「應該齊心指責無品人，1人出聲唔夠，不要冷眼旁觀、事不關己，否則只會縱容劣行橫行」



排在港男前方、1名將背包揹在身前的男子多度擺手着內地男離開。（網上影片截圖）

排在港男前方、1名將背包揹在身前的男子多度擺手着內地男離開。（網上影片截圖）

吸煙人士：食遲陣會死，影衰晒

「食遲陣會死，影衰晒吸煙人士」



「吸煙我唔會喺人流密集嘅地方，要吸都揀個起碼遠離路人五六十個身位嘅位置，唔企垃圾桶旁以免妨礙別人揼垃圾，大家互相尊重遷就」



港男隨手將香煙丟棄在地上。（網上影片截圖）

港男用廣東話爆粗罵內地男，「行啦你，望，望乜X嘢呀」。（網上影片截圖）

在香港違例吸煙罰多少錢？

根據香港法例第371章《吸煙(公眾衞生)條例》，所有公共運輸交匯處、巴士總站屬法定禁煙區。根據第600章《定額罰款(吸煙罪行)條例》，在法定禁煙區違例吸煙者，定額罰款為3,000港元。

在香港亂拋垃圾罰多少錢？

根據第570章《定額罰款(公眾地方潔淨及阻礙)條例》，在公眾地方亂拋垃圾，定額罰款3,000元。