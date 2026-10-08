死氣喉聲浪驚醒BB！躁父衝便利店狂毆19歲鐵騎士　網民：打贏坐牢

自己的兒子被炒醒，躁父竟狂毆別人的兒子！馬來西亞柔佛州豐盛港（Mersing）日前發生1宗傷人案，1名19歲青年駕駛電單車爬頭時，疑因排氣管（死氣喉）發出巨大聲浪，令在母親懷中的睡覺的嬰兒驚醒，在旁的人父心生不滿，看到鐵騎士走入便利店，他竟尾隨進店向對方拳打腳踢，導致鐵騎士頭臉及腹部受傷。當地警方目前已拘捕涉案男子，正作進一步調查。對此網民直言：「打贏坐牢。」



19歲青年駕駛電單車爬頭時，疑因排氣管聲浪過大，疑因排氣管發出巨大聲浪，令在母親懷中的睡覺的嬰兒驚醒，躁父竟追入便利店對該名鐵騎士拳打腳踢。（網上影片截圖）

躁父看到鐵騎士走入便利店，他竟尾隨進店向對方拳打腳踢，導致鐵騎士頭臉及腹部受傷。（網上影片截圖）

白衣男衝入便利店 對黑衣青年拳打腳踢

綜合媒體報道，事發於9月25日凌晨約1時，地點位於豐盛港依斯邁路（Jalan Ismail）的1間便利店內。店內閉路電視（CCTV）片段顯示，1名身穿白衣的涉案男子衝入便利店後，隨即對1名黑衣青年辱罵，又不斷朝其頭部重拳揮擊，並狠踢其腹部。

身穿白衣的涉案男子衝入便利店後，隨即對1名黑衣青年辱罵，又不斷朝其頭部重拳揮擊，並狠踢其腹部。（網上影片截圖）

身穿白衣的涉案男子衝入便利店後，隨即對1名黑衣青年辱罵，又不斷朝其頭部重拳揮擊，並狠踢其腹部。（網上影片截圖）

白衣男施襲期間，捱打青年的友人曾上前試圖勸阻，但白衣男未有罷手，反而作勢恐嚇，揚言會對勸架一併毆打。人妻目睹丈夫失控，隨即抱着嬰兒衝上前阻止，並奮力將丈夫拉開，衝突才得以平息。

白衣男施襲期間，捱打青年的友人曾上前試圖勸阻，但白衣男未有罷手，反而作勢恐嚇，揚言會對勸架一併毆打。（網上影片截圖）

白衣男施襲期間，捱打青年的友人曾上前試圖勸阻，但白衣男未有罷手，反而作勢恐嚇，揚言會對勸架一併毆打。（網上影片截圖）

期間，受害者的友人曾試圖上前勸阻，但白衣男未有罷手，更作勢恐嚇，揚言會將對方一併毆打。（網上影片截圖）

電單車爬頭巨響嚇醒嬰兒 躁父憤怒動武

警方事後接報到場調查指出，初步相信事件與噪音有關，19歲鐵騎士事發前駕駛電單車行經附近，當時因要爬頭而排氣管發出巨響，而疑犯與妻子正在1輛私家車內，妻子懷中的嬰兒在被巨響嚇醒後嚎哭不止。

涉案人夫因不滿孩子被吵醒，憤怒下尾隨鐵騎士進入便利店，繼而向他動粗施襲。青年事後被送院治理，證實左邊臉頰及腹部軟組織受傷。

人妻目睹丈夫失控，隨即抱着嬰兒衝上前阻止，並奮力將丈夫拉開，衝突才得以平息。（網上影片截圖）

網民嘲諷「打贏坐牢」

影片曝光後引發網民熱議，有網民直言：「打輸送院，打贏坐牢。」嘲諷暴力解決不了問題，出手者終須負上法律代價。也有網民質疑嫌犯反應過激：「超車（爬頭）難免有聲，如果怕驚嚇寶寶那就不要帶寶寶出門」。

豐盛港警區主任阿都拉薩（Abdul Razak）表示，當局已對案件展開調查，稍後將落案起訴涉案嫌犯，並呼籲民眾遇糾紛時保持冷靜，切勿因一時衝動誤墮法網。

（綜合）

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