台男於日本約少女網友酒店房內見面　涉毆打女方被捕　稱只是自衛

日本北海道警方證實，一名來自台灣、居住於日本的32歲男性大學生，涉嫌毆打一名女網友，日前以涉嫌暴行罪遭警方當場逮捕。



《日本新聞網》（NNN）報導，根據當地警方表示，這名男子於1月31日下午約3時，在札幌市中央區一家酒店的客房內，涉嫌對一名居住於札幌市東區、不到20歲的一名女性施暴，包括抓住對方肩膀、並將其推倒在地，警方獲報後，立即以現行犯身分將其逮捕。

警方指出，當天下午3時30分左右，女性向警方報案稱：

遭到暴力對待，雙方發生爭執。

警方隨即趕赴現場處理。警方調查證實，涉案男子與女子是透過社群媒體認識，當天原本約好見面，但過程中因不明原因發生爭執，最終演變為肢體衝突。

對此，男子在接受警方訊問時否認指控，他表示：

我是為了保護自己才推了她一下，結果她自己跌倒了。

至截稿前，警方指仍在釐清當時雙方的互動過程與事發經過，並將進一步調查是否涉及其他違法行為，至於台灣男子的姓名，警方並未披露。

