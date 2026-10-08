剖腹生產遺1.5吋手術針　紐約護士忍腹痛7年照CT始揭發　入稟索償

美國知名醫療機構紐約西奈山醫院（Mount Sinai Hospital）爆發1宗嚴重的醫療失誤訴訟。該院1名資深心胸外科專科護士（Nurse Practitioner）在院內先後接受2次腹部手術後，腹腔內竟被遺留1根長約1.5吋（約3.8厘米）的醫用手術針。事主多年來飽受原因不明的腹部劇痛折磨，忍痛長達7年，直至接受電腦掃描（CT Scan）才揭發體內藏有金屬異物。事主日前已正式入稟曼克頓最高法院，向西奈山醫院及3名操刀醫生提出民事索償。



該院1名資深心胸外科專科護士在院內先後接受2次腹部手術後，腹腔內竟被遺留1根長約1.5吋（約3.8厘米）的醫用手術針。（AI生成圖片）

2次手術成疑團 遺留手術針埋禍根

據法庭文件顯示，原告人德格雷戈里斯（Jana Petriganova DeGregoris）自2013年起於西奈山醫院擔任心胸外科執業護士，涉案的手術針被指是在她接受的兩次外科手術中，其中1次被意外遺留於體內。

原告人德格雷戈里斯（Jana Petriganova DeGregoris）自2013年起於西奈山醫院擔任心胸外科執業護士。（網上圖片）

德格雷戈里斯於2018年6月28日接受剖腹產手術，由涉事醫生布隆伯格（Isabel Blumberg）及托里納（Philip Torina）主理，其後於2021年11月17日再接受腹部整形及腹腔鏡臍疝修補手術，由阮姓醫生（Scott Nguyen）及托里納共同進行。由於2次手術均涉及腹部範圍且由不同醫療團隊負責，目前訴訟仍需釐清手術針確實於哪一次醫療程序中被遺下。

腹痛7年不明病因 照CT揭真相

術後數年間，德格雷戈里斯的腹部便開始出現持續且原因不明的劇痛，嚴重影響其日常生活。這段長達7年的折磨一直未有得到正確診斷，直至2025年10月14日，德格雷戈里斯在接受1次腹部電腦掃描（CT Scan）時，醫療人員才赫然發現其體內藏有1件外來異物。經確認為1根長約1.5英寸的殘留手術針後，她隨後必須再度進入手術室，以將該異物從體內取出。

德格雷戈里斯在接受1次腹部電腦掃描（CT Scan）時，醫療人員才赫然發現其體內藏有1件外來異物。（AI生成圖片）

受害人循法律途徑索償 院方目前拒絕回應

成功移除異物後，賈娜與其丈夫於2026年9月24日聯名入稟法院，正式控告西奈山醫院以及3名涉事醫生，尋求未有披露具體金額的損害賠償。

與其丈夫於2026年9月24日聯名入稟法院，正式控告西奈山醫院以及3名涉事醫生。（AI生成圖片）

雖然紐約州的醫療事故訴訟追溯期一般為2年半，但根據當地法律的「異物發現法則」豁免條款（CPLR § 214-a），若患者在手術中被意外遺留異物，可在發現異物起計1年內提出訴訟，故此案在事發多年後仍完全符合法定起訴要求。

截至目前，西奈山醫院及3名涉案醫生均未對訴訟作出任何公開回應，原告代表律師亦拒絕發表進一步評論。相關醫療數據指出，美國手術室遺留異物（業內稱為「嚴重醫療事故」）的通報個案近年呈上升趨勢，此案進一步引發了公眾對全美醫療機構手術安全監管的關注。

其他報道：以為暗瘡竟生足19年？美單親媽揭患血管瘤 憂手術致命為子拒開刀

+ 1

相關報道：