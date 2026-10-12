將軍澳公屋2父子車路打羽毛球！網民睇片斥危險：細路仲要背向車

家長花時間陪孩子做運動絕對是好事，但切記揀選合適地方！有網民在社交平台群組上分享影片，顯示將軍澳有對父子在公屋範圍的車路打羽毛球，剛好遇到有車輛駛至，樓主擔心會發生意外，遂將拍下片段公審至網絡，引來網民兩極討論。



將軍澳健明邨有父子在車路範圍打羽毛球惹爭議。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

有人和樓主抱着相同看法，認為在馬路打羽毛球實在危險，「車路還車路、行人路還行人路、公園還公園」、「出咗事就唔好X問點解」；不過有意見覺得樓主公審稍微過激，「人哋見車嚟都行開又唔係霸住，屋邨大家喺樓下玩下先開心」、「香港愈嚟愈多道德X」。



該目擊者在facebook「車cam L（香港群組）」發帖並上傳4秒影片，揶揄表示「呢個球場咁正，唔知喺邊度book嘅呢」，認為上址經常有車輛進出，故稱「係咪要有意外嗰陣先會特別開心」。

將軍澳健明邨2父子車路打羽毛球 遇車輛駛至即避讓

片段顯示，事發地點為將軍澳健明邨某大廈外、屬於車輛行駛的範圍上，有對父子手持球拍，估計兩人正在打羽毛球，當時剛好有車輛駛至，男童回頭發現後，便即時走近父親方向躲避車輛。

涉事父子在車路打羽毛球，男童發現車輛駛至，即時走近父親方向躲避。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

兩人手持球拍，估計當時正在打羽毛球。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民批男子罔顧自身及男童安全：大唔好教壞細

事件引發網民兩極討論，有人批評男子「做壞榜樣」：

「咁又危險咗啲，係都喺公園打」



「車路還車路、行人路還行人路、公園還公園」



「個細路仲要背向車」



「出咗事就唔好X問點解，重點係咪X累人」



「保安應該出聲，喺馬路打有啲過份」。



其實貨車位後面已經係公園，呢個位真係好多車出入 網民意見

樓主被批「道德X」上身 網民：又唔係無讓車行

另有意見覺得樓主過分緊張，認為「得饒人處且饒人」，「香港愈嚟愈多道德X」、「少少嘢都容納不下」、「人哋見車嚟都行開又唔係霸住，屋邨大家喺樓下玩吓先開心」、「你話佢企喺度唔讓架車就話啫」、「以前香港啲屋邨樓下都係咁樣」、「屋邨係咁㗎啦，接受唔到咪去買私樓」、「會靈活運用地方先係香港人」。

有網民認為應向屋邨辦事處職員反映，公審到網上無助事件。（圖為將軍澳健明邨／資料圖片）

惟有留言反駁以上說法，認為現今世代更應提高安全意識，「點解（用）以前嘅標準？以前就可以室內食煙？時代會進步」、「如係車出入口就安全第一，其他咩人情味、咩互相遷就就唔好拎出嚟講」，不過普遍人認同拍片公審無助事件，建議遇到類似情況應向屋邨辦事處職員反映，「現在有相機個個做判官」、「搵管理員啦」。

（facebook「車cam L（香港群組）」）