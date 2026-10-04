公屋戶呻樓上或樓下鄰居家中食煙：好臭好困擾　網民慨嘆難扣分

屋邨管理扣分制嚴打住戶在屋邨範圍內吸煙，而屋內吸煙不屬扣分項目，住戶有權可以在單位範圍內抽煙。本港有男子在Facebook群組「公屋討論區」表示，聞到公屋住所附近傳出煙味，估計有鄰居在「樓上或樓下家中食煙，好臭，好困擾」，故在網上「求救」。



樓主表示，聞到公屋住所附近傳出煙味，估計有鄰居在「樓上或樓下家中食煙，好臭，好困擾」。（示意圖／資料圖片）

樓主的苦惱似乎得不到大部份網民同情，紛紛留言批評或嘲諷：

「搬去獨立屋咪唔使聞」



「屋企起返個神壇，日日裝幾百支香拜神」



「喺自己屋企食煙都唔得？無得扣分同投訴」



網民笑言「搬去獨立屋咪唔使聞」。（《金手指》劇照）

但亦有部份網民對樓主表示同情：

「我明你感受，我都係受害者，臭X到X街，屋企有大肚婆，遲下有小朋友，唔聞得呢啲味」



「食煙小事啦，我唔知樓下定樓上日日好似食大麻，一開抽氣扇沖涼或者廚房開抽氣扇，全屋都係大麻味，搞到我好暈」



網民建議「買部空氣淨化機」。（AI生成圖片）

亦有網民向樓主提出實用建議：

「買部空氣淨化機」



「開大風扇向窗口」



「得閒可以噴白醋水清潔窗框，點香淨化環境，平時可以閂窗」



由今年4月30日起，任何人不得在公眾地方管有電子煙等另類煙產品，即使只隨身攜帶亦屬違法。（資料圖片／鄭子峰攝）

根據屋邨管理扣分制，若公屋住戶在屋邨公共地方吸煙或攜帶燃着的香煙，包括電子煙、加熱煙產品和草本煙，會被即時扣5分，如果在2年內被扣除的分數累計達16分，其租約將被終止，但屋內吸煙並非扣分項目。

另外，本港今年先後實施多項新控煙措施，包括排隊時禁止吸煙、擴大法定禁煙區、提高定額罰款及禁止向未成年人士提供吸煙產品，法例規定由4月30日起，任何人不得在公眾地方管有另類煙用物質，包括電子煙煙彈、煙油、加熱煙支和草本煙，即使僅隨身攜帶亦屬違法，輕則被票控罰款3,000元，若違例品超出指定數量，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。

（Facebook群組「公屋討論區」）