內地動物園招聘「獸王司機」入虎山熊窩　月薪5萬　無數勇士報名

10月22日，河南洛陽欒川竹海野生動物園在社交平台發出招聘視頻稱：「招募『獸王駕駛員』，月薪5萬元尋找最猛司機，開車進虎山熊窩」，引發熱議。



23日，動物園回應稱：

是真實情況，現在報名人數比較多，需要經過篩選。

河南洛陽一動物園以月薪5萬人民幣招猛獸區司機（封面新聞截圖）

此前，「竹海野生動物園」官方賬號發視頻稱招募「獸王駕駛員」，月薪5萬元尋找「最猛司機」，需要開車進虎山熊窩，帶遊客直面獸王怒吼，報名時間截至11月15日。

+ 1

公開資料顯示，欒川竹海野生動物園是位於洛陽市欒川縣倉房村的國家AAAA級旅遊景區，園區總規劃控制面積10.3平方公里。

園區設有猛獸散放區、小動物樂園、萬畝竹海休閒區、原始森林度假區四大主題區域，現有東北虎、獅子、黑熊、小熊貓、獼猴、羊駝、梅花鹿、黇鹿、孔雀、鴕鳥、鴯鶓等動物4000餘隻，其中包含2020年9月引進的國寶大熊貓「靈岩」和「邁邁」。

【延伸閲讀】有片｜瘋狂女遊客跳入動物園老虎區「逗貓」 猛虎伸爪攻擊超驚險（點擊放大瀏覽）