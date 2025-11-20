廣西動物園驚見「大猩猩吸煙」惹關注　園方：應是遊客丟進去的

據報道，近日廣西南寧有網友發視頻稱，動物園內一大猩猩抽煙手法嫺熟。



11月18日，動物園工作人員回應稱，禁止遊客投餵、丟東西給動物，現場有工作人員巡邏，應該是遊客丟進去的，以後會去排查打火機，加強巡邏。

近日廣西南寧有網友發視頻稱，動物園內一大猩猩抽煙手法嫺熟。（微博@新京報）

國家4A級動物園內竟有大猩猩坐在石頭上抽煙 還不是第一次發現：

+ 6

公開資料顯示，南寧動物園位於廣西南寧市西鄉塘區大學東路73號，於1975年建成開放，全園年均接待遊客量近300萬人次，總面積37.87公頃，是廣西壯族自治區集野生動物飼養、展示、繁殖、研究、科普教育和休閒娛樂觀光為一體的動物園。

南寧動物園飼養着大熊貓、長臂猿、黑葉猴、金絲猴、海豚、亞洲象、冠斑犀鳥等200多個種群、2600好倉（只）世界各地的珍稀動物。

南寧動物園現為國家AAAA級旅遊景區、全國綠化模範單位、全國科普教育基地。

2025年3月，就曾有網友反映，南寧動物園有猩猩在抽煙，保育員回應稱，是遊客丟進去的，並呼籲大家不要再向猩猩丟香煙，因為：

猩猩不像人類知道香煙的危害，也不會主動拒絕。

延伸閲讀：台灣遊客竟「當小孩面餵河馬食2大包薯片」 動物園回應更無釐頭