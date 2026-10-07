俄景區女客玩峽谷鞦韆臨陣反悔　職員踢腿強推落崖　丈夫開心拍片

俄羅斯達吉斯坦共和國（Republic of Dagestan）極限運動景點發生1宗駭人事件，1名女遊客挑戰79米高的「峽谷高空擺盪」（峽谷鞦韆）時，因極度恐懼而在跳台邊緣緊抓欄杆崩潰求饒。豈料現場職員無視其意願，竟從後踢向女事主膝部令她腿軟，再強行將其推下懸崖。其丈夫全程在旁舉機拍攝並發出笑聲，影片曝光後引發全球網民抨擊，當地部門已介入調查。



1名女遊客參與79米高的「峽谷高空擺盪」時，因極度恐懼而在跳台邊緣緊抓欄杆崩潰求饒，職員竟強行將其推下懸崖。（網上影片截圖）

1名女遊客參與79米高的「峽谷高空擺盪」時，因極度恐懼而在跳台邊緣緊抓欄杆崩潰求饒，職員竟強行將其推下懸崖。（網上影片截圖）

女客哭求「放開我」 職員無視意願強推落崖

綜合媒體報道，事發於俄羅斯南部達吉斯坦共和國蘇拉克峽谷（Sulak Canyon）的「Noh'o」極限景區，1名來自莫斯科的女遊客準備挑戰高達79米的「峽谷高空擺盪」。當時她已繫好安全裝備，惟踏至跳台邊緣時突然陷入恐慌，不斷向後退縮。

影片顯示，女事主雙手緊抓平台欄杆，絕望地用俄語哀求：「請不要這樣丟下我！放開我！」隨後更尖叫：「拜託……不要！我求求你們！」她一度轉頭向身旁正在錄影的丈夫求救。現場職員僅叫她「冷靜」，並未有因她明確拒絕而中止活動。

女事主雙手緊抓平台欄杆，絕望地用俄語哀求：「請不要這樣丟下我！放開我！」隨後更尖叫：「拜託...不要！我求求你們！」（網上影片截圖）

女事主雙手緊抓平台欄杆，絕望地用俄語哀求：「請不要這樣丟下我！放開我！」隨後更尖叫：「拜託...不要！我求求你們！」（網上影片截圖）

獲救後遭嘲「再來一次」 景點早有前科

雙方僵持期間，1名職員從後制住女事主，另1人出腳踢向她膝部後方，令她雙腿發軟失去支撐，隨即被強行推離平台，驚叫墮向谷底。片段中隱約傳出笑聲，其丈夫全程袖手旁觀拍攝，未有上前阻止。

女事主隨後被安全拉回平台，身體無大礙但驚魂未定。此時竟有職員笑問她想不想「再來1次」，她當場怒吼拒絕，直言自己非常害怕。據悉，該景點設施並非首次捲入爭議，早前1名41歲莫斯科女遊客聲稱在同一項目被施壓跳下，導致脊髓挫傷；過去亦曾發生遊客被繩索纏住受傷的事故。

1名職員從後制住女事主，另1人出腳踢向她膝部後方，令她雙腿發軟失去支撐，隨即被強行推離平台，驚叫墮向谷底。（網上影片截圖）

1名職員從後制住女事主，另1人出腳踢向她膝部後方，令她雙腿發軟失去支撐，隨即被強行推離平台，驚叫墮向谷底。（網上影片截圖）

網民斥涉蓄意傷害 官方辯稱：疑為宣傳橋段

影片在社交平台瘋傳，引發網民強烈譴責。不少網民批評「極限運動本應是自願體驗，強迫行為足以造成心理陰影甚至身體傷害」，亦有人斥責景區職員涉嫌蓄意傷害，而丈夫的冷漠反應同樣令人心寒。

女事主其後被安全拉回平台，身體無大礙但驚魂未定。此時竟有職員笑問她想不想「再來一次」，她當場怒吼拒絕，直言自己非常害怕。（網上影片截圖）

女事主其後被安全拉回平台，身體無大礙但驚魂未定。此時竟有職員笑問她想不想「再來一次」，她當場怒吼拒絕，直言自己非常害怕。（網上影片截圖）

據悉，當局已就職員行為展開調查，以釐清是否違規或涉及刑事責任。不過，達吉斯坦旅遊部門及景點代表否認「強迫」指控，聲稱網傳片段疑為宣傳片安排的橋段，指女事主事前認知並同意參與，跳躍過程屬正常操作，確切真相仍待官方調查結果。

（綜合）

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