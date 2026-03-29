渣男趁妻懷孕偷食翻譯員　小三露骨撩爆房「等我去搖」　妻慘早產

台南一名人妻小美（化名）指控，丈夫阿明（化名）婚後與在日本出差認識的翻譯女子雯雯（化名）發展婚外情，甚至在她懷孕、生產及坐月子期間仍持續往來。法院審理後認定雯雯明知對方已婚仍介入，侵害配偶權情節重大，判賠35萬元（台幣，下同，約8.5萬港元），全案仍可上訴。



判決指出，小美與阿明於2024年7月結婚並育有一子。阿明同年4月赴日本出差時認識雯雯，儘管對方已知其婚姻狀態，仍自同年8月起透過LINE與Instagram頻繁聯繫，互動逐漸逾越一般同事界線。

示意圖（Unsplash@Maria Luísa Queiroz）

法院調查發現，雯雯曾於阿明赴日出差期間寄住其住所，雙方對話中出現「好害羞」、「下次要選大一點的床」、「等我去搖」等帶有性暗示語句。法官據此認定兩人關係已達親密程度，甚至發生性行為。

此外，兩人返台後仍多次相約出遊，並進出台中、台南等地賓館，相關通訊紀錄詳細記載約會與親密互動，成為認定不正當關係的重要證據。

小美則主張，自己懷孕期間發現丈夫異常消費後情緒受創，出現子宮收縮需安胎，最終早產，孩子一度住進加護病房。2025年3月間，她追查丈夫行蹤至台南某賓館並報警。法院指出，即便當場遭攔阻，雯雯事後仍持續與阿明聯繫，顯示關係未中斷。

雯雯出庭否認雙方存在不正當關係，辯稱僅為一般往來並質疑對話紀錄真實性。不過法院比對帳號與語境後，認定證據可信，且其未能提出具體反證，辯詞未被採信。

法官強調，婚姻應以忠誠為基礎，雯雯明知對方已婚，仍在配偶懷孕及產後期間發展親密關係，已嚴重破壞婚姻信賴。綜合雙方身份、經濟能力及侵害程度，判決須賠償35萬元精神慰撫金，並自2025年7月9日起按年息5%計算利息，其餘求償未獲支持。

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