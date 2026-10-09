浙江101歲人瑞愛飲冰雪碧加白酒　每天坐按摩椅　豪言跌倒都沒事

說起百歲長壽，很多人的印象都是飲食清淡、忌口頗多。但浙江溫嶺大溪鎮良山村101歲的盧式增阿公，卻活出了不一樣的模樣：牙口好胃口佳，頓頓少不了白米飯，一盤梭子蟹可以吃得乾乾淨淨，還偏愛冰雪碧、西瓜等甜口食物。



耳聰目明，記性尚好，這位百歲老人的真實日常，刷新了大眾對長壽的固有認知。

浙江101歲人瑞公開令人震驚的日常生活：

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盧式增出生於1926年9月7日，育有二兒一女，如今已是四世同堂。近日，記者來到老人家中，只見他正坐在客廳的按摩椅上，享受閒適時光。

每天早上、下午各坐一次按摩椅，是盧式增雷打不動的習慣，藉此疏通經絡、放鬆身體。「這是兒媳婦六七年前買回來的，操作簡單，螢幕上按一下，按摩15分鐘就自動停，身體就不會吃力。」阿公介紹。

在吃這件事上，盧式增很講究。他每隔5天就要坐黃包車趕到鎮上集市，採購魚蝦蟹、豬肉、時令蔬菜，備足5天的吃食。去年他還能騎三輪車趕集買菜，今年上半年摔過一跤之後，行動有所遲緩，家人便不再讓他騎車及下地種菜。

菜場裏的攤販大多認識這位百歲壽星，都說看他的精神面貌，頂多也就80來歲。不少人還會主動和他合影，阿公儼然是集市裏的 「明星」。

「在我看來，吃好、用好是頭等大事。現在手頭還有一些存款，大多都花在吃上。」 盧式增樂呵呵地說，魚蝦蟹新不新鮮，他一口就能吃出來。相比葷腥水產，蔬菜反倒吃得不多。

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盧式增的兩個兒子，一個定居北京，一個在大溪辦廠，平日生意忙碌，家中專門請了保姆照料日常起居。保姆王阿姨告訴記者：「阿公牙口好、胃口好，三餐離不開大米飯，都吃不膩。米飯能吃小半碗，梭子蟹能吃完一整盤呢。」

更讓人意外的是，這位百歲老人跟年輕人一樣，愛喝「肥宅快樂水」。記者在二樓廚房看到，家中囤著整箱雪碧、可樂，冰箱裏還放著半瓶沒喝完的冰雪碧。

「雪碧冰過，喝起來更甜。」盧式增笑著說。他還喜歡往冰雪碧裏滴幾滴白酒，吃飯的時候小酌半杯，十分舒坦。除了飲料，他格外嗜甜，西瓜、蜜橘、梨子等甜度高的水果，都是他的「心頭好」。

盧式增的作息十分有規律。傍晚5點吃完晚飯，他便上三樓臥室休息，常常拿上一個梨，一邊看電視一邊吃，到晚上8點左右就進入夢鄉。次日凌晨4點多就會醒來，但不會立刻起身，在床上舒展筋骨，待到6點才慢慢起床。由於早上醒得早，中午他習慣躺在門口的藤椅上小憩半小時，補一會覺。

「我這把年紀，身體還算硬朗。有的老人摔一下就中風，我卻沒事，年輕時候的往事，我都記得清清楚楚。」盧式增嗓音洪亮，言語中還透露著幾分「凡爾賽」，十分可愛。「這些年小感冒也很少，血壓偏低，各項身體指標都平穩。家裏人照顧得好，國家政策也好，每月還能領800元（人民幣）的高齡補貼，我很幸福！」

沒有刻意的養生戒律，順著本心好好吃飯、好好休息，在煙火三餐裏安享晚年。盧式增的百歲人生告訴我們，長壽從來沒有一套標準答案，隨心自在，亦是一種長壽密碼。