杭州102歲人瑞夫婦結婚75年　同年同月同日生　大兒子揭長壽秘訣

杭州一對結縭長達75年、高齡102歲的人瑞夫婦引發關注。更巧的是，2人還同年同月同日生，都生於1924年3月26日。這對長者近日接受內媒採訪時，他們的兒子透露了父母長壽的秘訣。



根據內媒《都市快報》，杭州蕭山區的一棟民房內，袁關錦和殷和珍穿著白襯衫、紅毛衣，和兒孫一起拍了全家福。雖然在杭州，百歲老人並不算罕見。杭州目前有1929位百歲老人（含虛歲）。2位長者的大兒子袁成龍說：「一家有2位百歲老人，是難得的福氣。」

杭州一對結縭長達75年、高齡102歲的人瑞夫婦引發關注。（微博@新聞晨報）

夫婦感情長久且身體健康 兒子認為長壽與心態有關：

務農的袁關錦在1950年經由他人介紹，認識了鄰村的殷和珍。2人婚後靠著16畝田，養大5個孩子。如今大兒子74歲，小女兒59歲。家中已是4代同堂，有2個曾孫與3個曾孫女。

當照顧二老日常起居的小女兒袁雅琴被問起2位長者的長壽秘訣時，她笑說，真講不出什麽大道理：「我爸爸愛吃糖，炒菜時，我都要多放糖。這幾年，他很喜歡吃素，最愛青菜、蘿蔔、豆製品，偶爾吃點黃魚。飯量不小，一頓能吃大半碗米飯，不喝酒」。另一方面，殷和珍完全相反，喜歡葷食，年輕時能天天喝7、8兩黃酒。

據悉，袁關錦和殷和珍沒有基礎疾病，平時不吃保健品，也沒生過大病。殷和珍去年開始拄拐杖，但仍堅持做家務，每天凌晨6點起床後會先把地掃一遍；袁關錦則腳力好，有時候會自己到市場買菜。

大兒子袁成龍認為，父母長壽和心態有關：

不喜歡管閒事，只管過好自己的日子。

