海南食客買肉包吃出老鼠味　揭蒸櫃藏死老鼠　官方令停業銷毀設備

買肉包當早餐，竟發現放食物的保溫櫃內有死老鼠。海南定安1名食客近日反映，在當地一家早餐店購買包子後，進食時聞到異味，形容是「一股死老鼠氣味」，回頭發現櫃底躺著1隻死老鼠。食客隨即拍下現場影片並向當局舉報，涉事店方解釋，老鼠因櫃門未關緊而跑入，表示願意賠償。當地市場監管部門其後到場調查，確認情況基本屬實，已要求店舖立即停業整改，涉事設備全部停用銷毀。



海南定安1名食客近日反映，在當地一家早餐店購買包子等食物後，發現櫃底躺著1隻死老鼠。（微博影片截圖）

其他報道：有片！日本街邊販賣機底驚見「老鼠家族」 網民：擠在一起好可愛

+ 3

食客稱吃過包子才發現死鼠

事件於10月7日在網上曝光。據《新京報》報道，有食客在海南定安1家快餐店買了1個肉包、2個饅頭及2隻雞蛋。該顧客稱，肉包吃了2口便覺得味道有異，形容帶有一股死老鼠的氣味，其後發現店內蒸櫃最底層有1隻死老鼠。

海南定安1名食客近日反映，在當地一家早餐店購買包子等食物後，發現櫃底躺著1隻死老鼠。（微博影片截圖）

海南定安1名食客近日反映，在當地一家早餐店購買包子等食物後，發現櫃底躺著1隻死老鼠。（微博影片截圖）

影片的拍攝者劉先生表示，當日早上到店購買饅頭、包子，吃過後想再拿食物，低頭查看保溫櫃時，才發現死老鼠，直言：

我都吃了，才發現。

他拍下影片後離開，並向當地市場監管部門舉報。

海南定安1名食客近日反映，在當地一家早餐店購買包子等食物後，發現櫃底躺著1隻死老鼠。（微博影片截圖）

海南定安1名食客近日反映，在當地一家早餐店購買包子等食物後，發現櫃底躺著1隻死老鼠。（微博影片截圖）

店方稱櫃門未關緊 承諾「退一賠三」

面對食安風波，店方於10月8日作出回應，解釋稱前一晚蒸櫃門未關嚴，導致老鼠在夜間跑入櫃內，店方向受影響顧客致歉，並表示願意賠償。涉事快餐店店長符女士表示，死老鼠及尚未售出的包子已處理，購買當日包子的顧客可申請「退一賠三」。她強調，店內每天均有進行消殺，會盡量清潔，避免同類事件再次發生。

據《中國食品安全法》第148條第2款規定，生產不符合食品安全標準的食品或經營明知是不符合安全標準的食品，消費者除要求賠償損失外，可以向生產者或經營者要求支付價款十倍或損失三倍的賠償金，若增加賠償的金額不足1,000元人民幣，則以1,000元人民幣計算

其他報道：坑口連理街母嬰室驚現老鼠 港媽斥職員：聽完喺度笑 附港鐵回應

市監局確認櫃底有死鼠 移交立案查處

定安縣市場監督管理局於10月8日發出通報，指收到網上反映後，已派執法人員到場調查。經初步核實，網傳情況基本屬實，涉事商家為「定安定城春萍茶店」，現場檢查證實其保溫櫃最底層確實存在死老鼠。

海南定安1名食客近日反映，在當地一家早餐店購買包子等食物後，發現櫃底躺著1隻死老鼠。（微博影片截圖）

當局已向涉事店鋪下達整改通知，勒令其立即停業整改，要求將涉事設備全部停用銷毀，並將相關線索移送綜合執法部門立案查處。

其他報道：貨車有老鼠！司機邊駕駛邊拍片 趁牠跑出車關窗夾尾 網民斥犯法