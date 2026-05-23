「泡水楊梅」害慘無辜果農！70歲婆婆見滯銷哭：爛在樹上也不泡藥

福建漳州揭發有批發商為楊梅違規添加防腐劑及濫用三無甜味劑，事件引發社會廣泛關注。網絡流言令內地多個省市對福建楊梅採取拒收措施，導致當地大量優質楊梅面臨滯銷，無辜果農血本無歸。有果農面臨虧損而無錢聘請工人採摘楊梅，大量成熟果無人處理，有70歲老果農採摘自救，但因楊梅賣不出去而痛哭，情況悽慘。另有果農則選擇透過網絡直播散貨，並標榜「堅持不加價、絕不泡藥」，冀重新贏得消費者信任。



受「泡水楊梅」事件影響，福建漳州大量優質楊梅面臨滯銷，無辜果農血本無歸。（網傳影片截圖）

個別收購點違規泡藥 網絡謠言殃及無辜果農

事件源於早前福建電視台發布的1段調查報道，揭發漳州部分楊梅批發點違規添加脫氫乙酸鈉（Sodium dehydroacetate）防腐劑及甜蜜素，以延長保鮮期並增加甜度。這類被稱為「泡水楊梅」的劣質水果曝光後，網絡輿論迅速發酵，網民紛紛嚇怕，對楊梅敬而遠之。

個別批發點為增加甜度用甜蜜素泡楊梅。（第一幫幫團）

楊梅批發點違規添加脫氫乙酸鈉防腐劑以延長保鮮期。（第一幫幫團）

對楊梅恐懼擴敵 訂單被取消

社交平台上湧現大量「福建楊梅不能買」、「所有楊梅都泡過藥」等極端言論，不少網民將中間商的違法行為與基層果農混為一談。風波擴散後，内地多個市場對福建楊梅採取了限流甚至拒收措施，大量貨運訂單被迫取消，原本活躍的收購商紛紛暫停上門收貨。

漳州開發區的楊梅種植戶陳女士表示，她和家人對「泡水楊梅」的做法感到震驚，坦言以往從未聽聞。然而，輿論的恐慌直接導致收購商卻步，第2天便再無人上門收購，連陳女士的大伯也無奈停止了收購業務。

成熟楊梅幾天內發黑腐爛

對於保鮮期只有2、3天的楊梅來說，這無疑是滅頂之災。成熟的楊梅若不及時採摘售賣，短短幾天內就會發黑腐爛，1年的勞動成果將化為烏有。

陳女士一家經營著40畝的楊梅園，種植多個品種。家中長輩種植楊梅已有30多年歷史，70歲的祖母雖然患有嚴重的頸椎病和胃病，但依然堅持勞作。楊梅種植成本高昂，除了施肥與驅蟲，單是疏果階段便需要聘請工人連續工作1周，每人日薪達220人民幣（約253港元）。

陳女士一家經營著40畝楊梅園，家中已種植有30多年歷史。（九派新聞）

陳女士一家會聘請工人進行施肥、驅蟲以及疏果，單是疏果階段便需要工人連續工作1周。（九派新聞）

家中70歲阿婆患有嚴重的頸椎病和胃病，但依然堅持勞作。（九派新聞）

70歲老果農見滯銷崩潰痛哭

「泡水楊梅」事件爆發後，楊梅銷量冰封。由於失去收入來源，陳女士1家已無力再聘請工人幫忙採摘。目前只能依靠2位年邁的老人家，每天清晨5時一直勞作至下午5時。儘管如此，採摘速度仍遠遠追不上楊梅成熟的速度。「樹上的楊梅還有很多，已經滯留了近3分之1。」陳女士表示，面對前期龐大的資金投入，如今卻賣不出去，祖母情緒十分崩潰，兩位老人家更為此痛哭。據了解，村內已有不少農戶面臨嚴重虧損。

果農開直播闢謠自救 行業協會懇請理性對待

為了減少損失，陳女士和許多果農一樣，開始嘗試在社交平台發佈影片、開展直播銷售自家的楊梅。她堅持以每斤8元的價格對外銷售，與此前的收購價基本一致。「很多網友都在幫我們，我不想藉機漲價。」陳女士說，前幾天她剛向黑龍江發出1筆訂單，收到了顧客的好評，這讓她看到了一絲希望。

當地楊梅協會負責人哽咽懇請消費者不要「一刀切」，表示「我真的内心非常的難受」。（網傳影片截圖）

當地楊梅協會負責人公開發聲，哽咽懇請消費者不要「一刀切」否定所有福建楊梅，希望給予合規種植的農戶1條生存出路。不少無辜果農也紛紛表示，違規浸泡行為僅是個別收購點的亂象，自家種植、採摘全程合規，卻要無端承受市場抵制的後果，處境十分冤枉。