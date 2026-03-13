遭嘲學不會　女子特訓鸚鵡四月背《蘭亭集序》　超狂神技震驚全網

大陸一隻虎皮鸚鵡因能流利背誦東晉書法家王羲之所作的《蘭亭集序》開篇而暴紅，「我的鳥會背蘭亭集序」相關話題登上熱搜。



飼主楊女士透露，拍攝影片的起因源於一股不服氣的心情。

大陸一隻虎皮鸚鵡因能流利背誦東晉書法家王羲之所作的《蘭亭集序》開篇而暴紅，「我的鳥會背蘭亭集序」相關話題登上熱搜。（微博@上游新聞）

虎皮鸚鵡因能流利背誦《蘭亭集序》開篇而暴紅：

飼主公開訓練方式

據陸媒《上游新聞》，這隻僅8個多月大、名為「青龍」的虎皮鸚鵡能背出，「《蘭亭集序》，王羲之。永和九年，歲在癸丑，暮春之初，會於會稽山陰之蘭亭，修禊事也……」背完古文後，牠還能切換至「新年好」、「恭喜發財」、等祝福語，反差萌引發熱議，網友打趣表示：

「被一隻鳥捲到了」

「這是天花板級別的學霸了吧」

「直接送上學」



同時也有部分網友質疑影片是否為AI合成。

楊女士稱，「青龍」在1個多月大時開始接受語言訓練，光是學會「你好」2字就耗時2個月。《蘭亭集序》則是在此基礎上，再花費約2個月時間，逐步累積至現在能背誦開篇數句的程度。

楊女士表示，教鸚鵡說話與教小孩開口並無二致，關鍵在於「循序漸進」與「反覆重複」。她補充，鸚鵡的記憶方式與人類不同，並非透過理解語意，而是依靠不斷重複進行「死記硬背」。

至於選擇教授《蘭亭集序》的原因，楊女士笑說，純粹是為了替養寵生活增添樂趣。她坦言：

他們都說虎皮鸚鵡背不了，所以我就想證明一下，隨手拍了這個影片。

虎皮鸚鵡之所以具備模仿人聲的能力，已有科學研究提供解釋。國際學術期刊《自然》（Nature）2025年3月線上發表一篇神經科學論文，揭示虎皮鸚鵡特定腦區的運作方式與人腦語言相關腦區相近。即虎皮鸚鵡會運用前弓狀皮質的中央核，經腦幹連接鳥類的發聲器官鳴管，進而產生多種不同發聲。

太捲！甘肅中學「早5晚11」超硬作息表震驚全網...官方回應了

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】