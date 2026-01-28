雀鳥誤闖國泰機艙！香港飛高雄航班延誤半小時　網民：無票被捕鳥

雀仔被捕「鳥」？有乘客今早（27日）在社交平台分享，指搭乘1架由香港飛往台灣的國泰航空客機，因有雀鳥誤闖並在機艙內飛竄，雖然牠最終被捕獲，但導致航班延誤近35分鐘才能起飛，有網民因而笑稱「鳥：差點就偷渡成功了」、「廣東麻雀變台灣麻雀」、「另類的鳥擊」。



《香港01》正向國泰航空查詢。



有雀鳥誤闖入國泰航空由香港飛往台灣航班機艙。（「threads＠bl_dgt131」影片截圖）

雀鳥誤闖國泰航空客機機艙

有事發時在機上的乘客分別在社交平台threads發帖，指於周二（27日）早上搭乘國泰航空CX452航班、由香港飛往台灣高雄，其間因有雀鳥誤闖飛入機艙，導致客機延誤至少35分鐘；另一名乘客則表示「香港飛台灣，客艙內有鳥跑進來」、「抓了快1（個）小時」。

1架由香港飛往台灣高雄客機，被雀鳥誤闖機艙。（「threads＠bl_dgt131」影片截圖）

1架由香港飛往台灣高雄客機，被雀鳥誤闖機艙。（「threads＠james.hsu.7796」影片截圖）

麻雀客機內徘徊 被乘客捕獲帶離機艙

從現場乘客拍攝影片所見，當時1隻麻雀在機艙內頭頂置物架不斷徘徊飛竄，有地勤人員登上客機協助，其後1名穿著白色恤衫、疑似乘客男子使用灰色外套成功捕捉並包裹雀鳥，並幫忙將牠帶離機艙，全機有不少乘客紛紛拍手鼓掌，片段至此告終。

有地勤人員登上客機協助。（「threads＠james.hsu.7796」影片截圖）

1名穿著白色恤衫、疑男乘客使用灰色外套成功捕捉並包裹雀鳥，並幫忙將牠帶離機艙。（「threads＠james.hsu.7796」影片截圖）

男子幫忙將雀鳥帶離機艙，不少乘客紛紛拍手鼓掌。（「threads＠james.hsu.7796」影片截圖）

網民調侃：廣東麻雀變台灣麻雀

事件引來台港兩地網民爆笑留言，「鳥：I believe I can fly」、「鳥：就搭個順風機體諒一下吧，飛這麼遠很累的」、「廣東麻雀變台灣麻雀」、「無（機）票搭順風機被捕鳥」、「偷渡就該低調一點」、「靜靜地企喺度就可以搭順風機」、「鳥：差點就偷渡成功了」、「另類的鳥擊」。

（threads）