美軍F-47鎖定2028首飛！作戰半徑超F-22七成　過渡發動機料成隱患

【軍事】美國空軍高層近日披露，第六代隱形戰機F-47的完整生產線正加速成形，該機首飛目標仍鎖定2028年。主承包商波音公司已投資近20億美元擴建F-47生產廠房，並於日前拿下美國海軍艦載六代機項目。



日前，美國空軍戰機與先進飛機採購執行官蒂莫西赫爾弗里希（Timothy Helfrich）准將，在空軍與太空軍協會主辦的線上座談中表示，為第六代戰機F-47建立完整生產線的工作正越來越近。主承包商波音公司（Boeing）自2023年起在聖路易斯擴建超過100萬平方英尺設施，包括88萬平方英尺的飛機總裝建築、機庫、雷達截面測試設施等，整個項目計劃2030年完工。目前，F-47項目仍在按照激進的時間表推進，首飛目標仍定在2028年，量產型戰機則計劃在2030年代初進入作戰服役。

美軍研發中的第六代戰機F-47虛擬圖。（央視新聞）

波音公司於2025年3月贏得生產美國空軍第六代戰機F-47的競標，目前至少有一架預生產型正在建造。按照公開計劃，F-47作戰半徑超過1000海里，約為1852公里，超過F-22作戰半徑70%以上，並配備開放架構，可與無人僚機協同作戰。美國空軍計劃採購至少185架，作為F-22的直接後繼機。

另外，波音公司於9月29日同時拿下美國海軍艦載六代機項目。美國空軍高層已公開表示，同時推進兩款六代機項目對工業產能構成挑戰。

直指印太地區 降低對空中加油依賴

美國空軍披露，第六代戰機F-47規劃作戰半徑超過1000海里，其超遠航程、隱形能力，加上有人、無人協同體系，將主要用於應對印太方向的反介入和區域拒止挑戰。

專家指出，美國空軍未來在印太地區作戰，將需要穿越西太平洋，執行制空、穿透、偵察或協同打擊任務。

圖為一張由藝術家設計的於2025年3月21日發布的F-47戰機渲染圖。（Reuters）

軍事評論員張學峰：面對浩瀚的太平洋，美國空軍只有兩個落腳地，第一個是「第一島鏈」，然後是「第二島鏈」。但是未來，美國空軍在太平洋和強大的對手作戰的時候，無法確保「第一島鏈」的基地的安全。未來美國在亞太地區的對手，不僅有更先進的導彈武庫，還有和美國相當，甚至在一些領域領先的航空兵力量。美國空軍難以依託「第一島鏈」相關的基地作戰。這樣的話，它就需要從「第二島鏈」的基地起飛，比如說從關島起飛，這裡距離亞洲大陸大約3000公里，距離「第一島鏈」的美軍基地，比如說在日本和菲律賓的基地，平均也有2500公里。

美國空軍現役的F-22作戰半徑約590海里，F-35A約670海里，如果從關島基地起飛，飛抵亞洲大陸上空，需要多次空中加油，不僅對空中加油機的需求非常大，還要求空中加油機距離空戰空域比較近。

軍事評論員張學峰：

但是空中加油機本身，它的生存能力比較低，比較脆弱，現在很多國家又擁有了射程數百公里的遠程空對空導彈。如果按照美軍之前的戰機的作戰半徑來進行作戰，它是難以在亞洲大陸上空爭奪制空權的。所以美軍計劃讓F-47的作戰半徑比現有的第五代戰機增加70%，達到1850公里左右，這樣就能夠盡最大可能降低對空中加油機的依賴，也可以讓空中加油機儘量遠離危險的空戰區域，同時再配合無人僚機，讓六代機在「第一島鏈」內的高威脅空域作戰成為可能。

發動機延期 過渡型F-47無法完全達標

美國空軍第六代戰機F-47規劃作戰半徑超過1000海里，為了實現這一指標，需要在機體、氣動外形和發動機三個方向同步突破。但目前，F-47的研發進度處於「機身推進、發動機延期」的狀態，這將對試飛節奏和性能驗證產生哪些影響？

軍事評論員張學峰：F-47要想大幅增加作戰半徑，需要三個技術手段。

一是要讓飛機造得更大一些，裝更多的燃油。目前公開的外形也顯示，F-47要比現有的戰機更大。像目前的F-35戰機可以搭載8噸多的燃油。我想，F-47它搭載的燃油可能會達到10噸，甚至更多。



第二，進一步優化戰機的氣動外形，使它最大程度減少次音速和超音速巡航的阻力，提高巡航效率。



第三，就是發展新型的低油耗的發動機。未來最終版的F-47，可能要裝備自適應循環發動機。次音速巡航的時候，發動機以大涵道比的模式運行，增大涵道比，可以減少油耗。進入戰區進行超音速巡航的時候，可以以小涵道比的模式運行，有利於超音速巡航。



目前，配套F-47的自適應變循環發動機的原型機完成時間已推遲到2030—2031年，與計劃於2028年首飛之間相差2到3年，因此首批F-47很可能只能使用過渡型動力裝置。

軍事評論員張學峰：目前雖然說研製出了樣機驗證機，但是還沒有達到實用的水平，還需要解決可靠性的問題。所以美國人會先為F-47裝備基於現有技術或者現有發動機改進的發動機，這樣可以先確保有發動機可用，確保儘快首飛和試飛，並形成初始作戰能力，然後再逐步完成新發動機的研製和裝機以及試飛。

這意味着，使用過渡型發動機的F-47將可能在作戰半徑、供電和熱管理等指標上，無法完全達到設計目標。

有人無人混編協同 重塑空戰模式

根據美軍公開表述，F-47將被設計為有人、無人混合編隊的指揮節點，採用開放架構和無人僚機協同，這將如何改變六代機的戰術運用模式？

按照美軍設想，F-47將作為「下一代空中優勢」系統家族的核心，指揮多架協同作戰飛機，形成有人、無人混合編隊，意味着飛行員角色會從「駕駛員+射手」轉向「任務指揮官」，更多負責態勢整合、威脅評估和開火授權，而前出偵察、電子干擾、誘騙、目標定位等高風險動作將交給無人僚機。

軍事評論員張學峰：

有人駕駛的戰機如何和無人僚機協同作戰，是目前很多空軍強國在研究和探討的課題。目前來看，還沒有一個確定的答案。但總體來說，無人僚機要充當有人駕駛的戰機的機外的感應器站、武器站，在必要的時候，要頂在最前面，在高威脅的空域進行最危險的空戰。這些無人機的一部分，以搭載感應器為主，然後形成機外的感應器網絡，儘量讓有人駕駛的戰機保持無線電靜默，隱蔽攻擊，並且提高它的態勢感知能力。

F-47可利用隱形和遠航程優勢滲透到戰區附近，無人僚機可前出數百公里，充當感應器節點、電子戰節點或打擊節點。F-47的生存能力不再只取決於自身機動和隱形，也取決於整個編隊的感知、通信和任務分配能力。

軍事評論員張學峰：一些更為廉價的無人機，可以充當有人機的影子替身，吸引對方的火力。一些更為先進的無人戰機，則可以自主進行激烈的空戰。未來六代機更是指揮機，它會指揮一系列無人機，和對手的空中集群作戰。

波音獨攬兩型六代機 產能能否並行引擔憂

美國空軍高層已公開表示，美國波音公司連續獲得空軍F-47和海軍F/A-XX兩項第六代戰機合同，這將對工業產能構成挑戰。美國航空工業產能究竟能否支撐兩條六代機產線並行？

波音公司公布了一張美國海軍第六代戰機F/A-XX的概念圖，但圖上沒有太多有用的細節。（X@BoeingDefense）

軍事評論員張學峰：早在去年，美國五角大樓就曾經質疑美國工業基礎無法同時研製兩款六代機。所以當時五角大樓暫停了美國海軍的六代機F/A-XX計劃的預算。只不過後來，國會又給了一筆續命的資金。但是美國波音公司隨後就專門出來反駁，他認為美國工業界完全有能力做到同時研製兩款六代機，其實，他是為自己辯解。但是美國軍方擔心把兩個六代機計劃都給波音，波音公司可能會消化不良。

專家認為，集美國航空產業整體之力，同步發展兩種六代機，理論上並不存在不可克服的困難，問題在於波音公司一家獨食。

軍事評論員張學峰：波音公司近十年來它的工程項目表現不佳，航空、航天、軍用、民用，全線出現了問題。當然，波音公司很可能會通過盡最大可能讓兩種六代機共享相同技術，來降低成本和風險。但總體來看，外界不看好，美國軍方也很擔心，這期間必然會存在很大的不確定性。

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