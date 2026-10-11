德法兩國坦克同盟瓦解？MGCS項目研發停滯　雙方分道揚鑣內幕曝光

【軍事】據法國BFMTV新聞資訊台10月8日報道，法國武裝部隊總參謀長曼東（Fabien Mandon）宣佈，德國已決定退出法德聯合研發的未來主戰坦克項目「地面主戰系統」（MGCS）。【按：但法國國防部長沃特蘭（Catherine Vautrin）與德國國防部長皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）隨後於10月9日發表聯合聲明澄清該項目並未終止，雙方正重組推進架構。】



該項目於2017年啟動，旨在取代法國「勒克萊爾」坦克和德國「豹2」坦克，原計劃於2045年前後投入使用。德國此次退出，距離法德「未來空戰系統」（FCAS）六代機項目官宣合作失敗僅4個月。

法國武裝部隊總參謀長曼東宣布MGCS項目終止。（Reuters）

10月8日，法國武裝部隊總參謀長、空軍大將曼東宣佈，「德國人決定退出」MGCS（主陸戰系統）項目。

他還說：

這並非徹底的失敗，而是德國作出的一項重大選擇。多年來，我們兩國陸軍一直在共同開展研究，探討未來主戰坦克應當具備哪些能力。坦克的基本原則已經得到確認，因此此前的工作並非毫無意義……從工業層面來看，這並不是一個好消息。

他還強調了開發新一代坦克的重要性：「從2038年開始，我們將逐步退役『勒克萊爾』坦克。我們必須在2027年啟動相關研究，才能趕上這一時間節點。」

「地面主戰系統」（未來地面主戰系統（MGCS）是由德國萊茵金屬、法國泰雷茲、KNDS防務集團等企業共同推進的武器研發合作項目，於2017年正式啟動，2019年德國萊茵金屬公司加入其中，旨在開發下一代主戰車輛系統以替代德國「豹2」和法國「勒克萊爾」主戰坦克，計劃在2035至2040年間完成換裝。

2018年，EMBT的原型車首次亮相，德法在歐洲防務展上展示了一款由豹2A7坦克的車體與法國勒克萊爾主戰坦克的炮塔相結合的主戰坦克，象徵著兩國坦克工業的合作。隨著俄烏衝突的爆發，MGCS項目也得到了更多曝光。

KNDS法國分公司曾發佈的EMBT坦克資訊▼▼▼

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2024年4月，德法兩國簽署了關於MGCS工業責任的諒解備忘錄，其中明確規定，單一底盤將作為整個MGCS車輛系列的基礎，涵蓋火炮平台、導彈平台和作戰支援平台。

德國國防媒體在今年7月份評論說，從一開始就存在明顯的裂痕，最顯著的是坦克火力系統——火炮、炮塔和彈藥系統。兩國談判代表無法就炮塔設計達成一致，最終決定完全推遲決策，允許兩國先各自研發火炮系統，然後進行對比測試，最後再選出優勝者。德國媒體評論說，這一妥協方案已經違背了該項目避免兩國重複研發的創始原則。

由於無法在坦克子系統上達成一致，兩國推出了不少替代方案，德國方面推出了「MBT 2032願景」方案 ，該方案基於「豹2ARC3.0」，計劃採用萊茵金屬公司的51倍徑130毫米火炮。

法國國防企業則推出了名為「臨時坦克」（CAPINT）的中型坦克來作為MGCS服役前的過渡方案，其中CAPINT使用了法國KNDS公司的ASCALON系列火炮，可以選配120毫米或者140毫米火炮。

由於德法兩國「各造各的」，雙方各自宣佈了自己的下一代坦克項目。今年7月份，德國聯邦經濟事務部反壟斷監管局正式宣佈批准萊茵金屬和KNDS德國公司進一步開展『新型主戰坦克』（neuen Kampfpanzer）的研製與交付計劃。與之相對的，法國國會要求法國國防工業研發一種「過渡型坦克」。

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【本文獲《觀察者網》授權轉載。】