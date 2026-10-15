男子同日辦婚宴百日宴惹重婚疑雲　孩子媽爆當場逼簽撫養協議內幕

大陸貴州省六盤水市一名男子被網友爆料，同一天在同一家酒樓與兩名女子各自舉辦婚宴和孩子百日宴，引發外界質疑是否涉及重婚。



事件延燒多日後，百日宴孩子母親今發長文為當時唐突處理方式致歉，同時警告外界切勿捏造事實、惡意造謠，否則將依法追究法律責任。

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同飯店娶妻、前女友辦百日宴

綜合陸媒報導，10月11日，有網友發布影片指出，一名男子在六盤水同一家酒樓，一邊舉辦婚宴，一邊舉辦孩子百日宴，引起網路熱議。涉事酒樓業者12日證實，兩場酒席確實分別由兩個家庭簽約，當天也發生糾紛，工作人員因此報警，後續酒席仍完成，相關費用也已結清。

六盤水市鐘山區官方權威渠道表示，男子吳某峰已與孔某涵登記結婚，吳某峰則與前女友林某育有子女，但雙方並未登記結婚，因此相關百日宴不構成重婚。至於事件背後涉及的經濟糾紛，目前由多個部門聯動處理。

官方：不構成重婚 孩子媽發文道歉

孩子母親林女14日透過長文表示，對於自己當時較為唐突的處理方式，以及由此引發的網路輿論風波，深表歉意。她表示，曾經多次向吳男核實辦婚禮這件事的真假，當時他明確說沒有這回事。自己將百日宴選到和婚宴同一飯店，吳男事先不知情。

在百日宴當天，吳男曾逃避不願出面解決問題，最後迫於多方壓力之下，吳男於婚禮儀式結束之後才上樓。之後，在雙方朋友的見證之下，和吳男簽署了一份關於孩子撫養的相關協議。到目前為止，雙方已經沒有再聯繫。

宴會結束之後，林女自稱感到身心俱疲，「我都只想關上手機，安安穩穩地睡上一覺」，強調自己是「被逼到這般處境」。她也表示，相信雙方冷靜下來後，能夠理性面對整起事件，停止繼續發生不必要的爭執。

不過，她也呼籲不清楚事情全貌的網友，不要捏造事實、散布不實言論或惡意造謠詆毀，並強調相關言論已經留存證據，若侵權行為持續，將依法追究全部法律責任。

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