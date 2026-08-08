李小璐大陣仗送愛女「留學」　美國夏令營是名校入場券還是智商稅

每到盛夏，留學圈家長的朋友圈就像是在辦一場無聲的「名校時裝周」。照片裏，孩子們穿着印有哈佛、耶魯校徽的寬大衛衣，手裏捧着冰美式，在紅磚綠草的百年校園裏笑得一臉燦爛。配圖通常是九宮格，文案則是雲淡風輕地表達對波士頓或紐約夏日氣候的喜愛。這種「沉浸式名校體驗」，早就成了中產家庭標配的暑期儀式感。



而最近，這股風潮因為一位星二代的出行再次被推上了風口浪尖。李小璐在社交平台上分享了女兒甜馨的日常。鏡頭裏，剛滿13歲的甜馨要獨自挑戰跨國飛行，遠赴美國參加夏令營。雖然嘴上說是「獨自出發」，但鏡頭背後的陣仗可一點都不小。外公外婆全員出動，從打包行李到機場送機，一路上反覆叮囑各種安全細節。屏幕前溢出來的，全是一個精英家庭對於孩子第一次「遠征」的極度重視。

李小璐在社交平台上分享了女兒甜馨要獨自挑戰跨國飛行，遠赴美國參加夏令營。（小紅書＠李小璐lulu影片截圖）

李小璐13歲女兒甜馨啟程赴美參加夏令營▼▼▼

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大家一查定位，發現甜馨去的地方大有來頭，很可能是維珍尼亞州的名門女校——瑪黛拉女子中學（The Madeira School）的暑期營地。這所學校在北美老牌精英圈子裏有着120年的歷史，主打女性精英教育。當然，這裏的收費也同樣很「精英」，光是普通的日間營每周就要四五百美元，如果選擇含住宿的專屬核心課程，價格更是直接飆到了一兩千甚至三千多美元。

折合人民幣幾萬元的學費，甜馨跑去一萬公里外到底在學什麼？扒開這所學校的課程表，確實能讓人感受到什麼叫「美式貴族教育」的硬核。

都在學什麼

首先是她們最引以為傲的馬術項目，人家居然有長達70年的歷史。學校裏不僅配有專業的室外場地，甚至還有超大規格的室內馬場。不管你是從來沒摸過繮繩的小白，還是能去參加全美專業評級的騎手，在這裏都能得到頂配教練的指導。

馬術項目。（亞博館提供圖片）

在學術上，這裏玩的是非常燒腦的「模塊教學法」。全校一共也就300多個學生，國際生的比例不到15%，師生比達到了誇張的1比4。她們不按正常的學期走，而是把一年分成7個模塊，每個模塊5周。在這5周裏，學生每天只上3門學術課，但每節課長達80分鐘。因為每個人的選課方案都是定製的，所以大家的課表都完全不同。

更硬核的是她們的社會實踐項目，甚至能把高中生直接送去華盛頓的國會山或者各種高端職業機構去實習，保證每個學生畢業時手裏都攢着3份沉澱到簡歷裏的實習經歷。在這樣的學術氛圍下，九年級的孩子就要研讀《奧德賽》（The Odyssey）這樣的經典史詩，到了高年級更要開始對海明威（Ernest Hemingway）的作品進行深度的對比文學研究。

甜馨目前在國內讀的也是純正的國際學校，其課程大綱和考核標準完全是在為未來的美國本科申請做鋪墊。這讓人不禁想起了黃多多當年的成長軌跡——同樣是在國內讀頂尖國際學校，暑假頻繁去國外高含金量的夏校刷履歷（比如美國西北大學的暑期項目），最終順理成章地拿到了紐約大學的門票。

看着這些星二代們有條不紊、精準到每一步的教育規劃，很多普通中產家庭的家長一邊焦慮，一邊也想咬咬牙把孩子送上這條通往名校的捷徑。事實上，走這條路線的星二代隊伍正在不斷壯大。

陸毅和鮑蕾送貝兒去倫敦政經學院（LSE）參加夏校，短短10天的體驗，花費就超過了5萬元人民幣。趙文卓的女兒則是通過瑞士的夏校，直接直升入了被稱為貴族搖籃的瑞士蘿實學院，畢業時更是斬獲了三項大獎，如今他的兒子也循着一模一樣的路線開始了自己的求學之路。

同樣的英倫路線也是星二代聚集的熱門。有網友在倫敦中部的霍爾本偶遇了陳小春和應採兒，她們帶着大兒子Jasper。Jasper也是從小規劃的國際化路線，就讀於國內的國際學校，去年則是專門去英國頂尖私校參加夏校，體驗英式私校的寄宿制生活。不僅是Jasper，吳尊也帶着家人在英國現身，還有不少網友在英國各種偶遇霍思燕和杜江夫婦，據說他們也是帶着嗯哼來參加英國夏令營的。

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不過夏校雖然含金量高，但伏位也不少——

就在這個夏天，留學圈爆出了一個令人大跌眼鏡的驚天巨雷：

被公認為人文社科類夏校「天花板」的頂尖項目TASS，居然在開營剛剛兩周的時候，因為內部管理混亂和員工罷工，宣佈緊急關停，所有學生只能被迫打包行李各回各家。



本以為選擇了最好的，結果......

這種冰火兩重天的現狀，逼得我們不得不坐下來冷靜地思考一個問題：

花大價錢把孩子送去國外讀夏校，到底是一張物有所值的精英入場券，還是一場收割中產家庭升學焦慮的昂貴智商稅？

逃離GPA大山的短暫快樂與精神退路

在很多沒有接觸過留學規劃的人看來，花幾萬塊錢把孩子送去國外讀兩三個星期的書，簡直是匪夷所思。

有這個錢，自己帶孩子去國外深度遊半個月，難道不香嗎？

但對於真正身處其中的留學生和家長來說，夏校的價值，絕不僅僅是一次簡單的旅行，它更像是一個被精心過濾掉所有負面情緒的、去除了父母社交壓力和未來求職競爭的「微型留學」。它把留學生活裏最純粹、最讓人嚮往的高光時刻全部提取了出來，卻巧妙地避開了正規留學中那些讓人脱髮、崩潰的現實瑣事。

首先，夏校提供了一種在常規學習中根本體驗不到的「低壓學術氛圍」。在平時的國際學校裏，孩子們每天都在為了績點、AP成績、標化考試而疲於奔命。但在夏校，你不需要為了GPA上的零點零幾分去跟教授磨破嘴皮，也不需要為了改一封申請文書熬夜到吐血，更不需要在出發前就為畢業後如何留在當地找工作而失眠。

在這裏，學習重新變成了一件純粹且有趣的事情。因為絕大多數夏校的學分在轉回國內學校時，只看「通過」或「不通過」，具體的等級成績並不會計入你的日常總績點。這種沒有沉沒成本的環境，給了學生們最大程度的探索自由。

一個理科生可以因為對頭頂的星空感到好奇，去報一門高深的天體物理課；一個平時不善言辭的孩子，也可以純粹為了好玩去選修戲劇表演，在舞台上大方地朗誦莎士比亞的十四行詩。他們去聽課是因為好玩，而不是因為學校強制考勤；他們去寫報告是因為好奇，而不是因為害怕掛科。

Telluride Association的夏校課堂。（IG@tellurideassoc）

其次，那種真正融入海外校園的沉浸感，是走馬觀花的旅遊根本無法給予的。

辦好手續簡單的短期簽證，收拾好行李，十幾個小時的飛行後，你降落在一座充滿歷史底藴的異國校園裏。

你每天清晨穿過鋪滿陽光的綠茵道去上課，在討論課上和來自全球各地、有着不同文化背景的同齡人就某個社會議題爭得面紅耳赤。到了晚上回到宿舍，大家擠在狹窄的公共廚房裏，一邊吐槽當天的作業，一邊興致勃勃地用各自帶來的調料做一頓「中西合璧」的黑暗料理。

在這個短暫的國際社群裏，大家都是身處異鄉的國際生，彼此之間充滿了好奇與包容。比起正規留學時需要費盡心思去融入本地人的圈子、面對本地教授偶爾的冷臉，夏校的這兩個星期，更像是留學生心中一個完美的學術烏托邦。在裏面，你可以放肆地做夢、嘗試，而不需要為失敗付出任何現實的代價。

但話說回來，夏校並不是就百利而無一害，TASS這樣的坑也並非少見。

那些藏在常春藤校徽後面的隱形深坑

我們需要搞清楚，TASS（全稱Telluride Association Summer Seminar）在留學圈到底是什麼樣的存在。它不是那種交錢就能去的商業夏令營，而是美國人文社科方向公認的、含金量最頂尖的免費學術項目。它的選拔過程嚴苛到令人髮指，錄取率甚至比哈佛、耶魯還要低。

Telluride Association夏校項目。（IG@tellurideassoc）

因為全免學費、全包食宿，能夠被TASS錄取的孩子，基本上在招生官眼裏就相當於半個腳已經跨進了藤校的大門。但就是這樣一個殿堂級的項目，今年卻在開營僅僅兩周後，因為後勤和宿舍管理團隊的薪酬待遇問題引發了員工集體罷工。整個後勤和安全體系在瞬間癱瘓，主辦方在無法保障學生基本生活和安全的情況下，只能草草收場，把所有學生遣返回國。

頂級免費夏校尚且能因為內部管理問題開天窗，那些市面上動輒幾萬、十幾萬人民幣的自費夏校，裏面的水到底有多深，簡直難以想象。

如今的出國夏令營市場，隨着家長們升學焦慮的增加，早就變成了一個野蠻生長的暴利行業。市面上的項目花樣繁多，包裝得一個比一個高大上，但實際體驗卻往往讓人大失所望。

很多中介機構在宣傳時，喜歡用「名校官方舉辦」、「常春藤教授親授」這樣的字眼。但家長們不知道的是，很多所謂的名校夏校，本質上只是大學的某些邊緣部門或者乾脆是外包給第三方商業機構運作的「掛靠項目」。

孩子們滿懷期待地飛過大半個地球，到了現場才發現，給他們上課的根本不是什麼名校的終身教授，而是一些臨時僱來的在讀博士生或者兼職外聘講師。大家在課堂上照本宣科，課後也根本沒有和導師深入交流的機會。最後項目結束，所謂的「教授推薦信」也只是套用統一模板、改個名字的流水線產品，在大學招生官的眼裏，含金量甚至還不如你國內班主任寫的那封。

更荒唐的是，一些專門針對中國市場的定製項目，為了迎合中國家長的名校情結，硬生生把一個海外夏令營辦成了「國內補習班的海外分部」：

一個班裏放眼望去全是熟悉的東亞面孔，大家在國外的空調教室裏用中文交流，每天的活動除了偶爾在名校地標前合影打卡，就是在中餐館裏聚餐。這種除了昂貴的食宿費用之外、學術和語言提升幾乎為零的項目，除了能讓家長在朋友圈裏發幾張好看的照片，對於未來的背景提升沒有任何實質性的幫助。



這種訊息不對稱，正在讓無數中產家庭的升學規劃變成一場昂貴的名校一日遊。

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不用打腫臉充胖子的底層破局玩法

面對這樣魚龍混雜、動輒花費幾萬甚至十幾萬的市場現狀，普通工薪家庭的家長完全不需要陷入自我懷疑，更沒有必要去盲目跟風、攀比明星家庭的教育投資。

在海外大學尤其是美本的申請評價體系中，招生官最希望看到的是一個學生在自己現有的資源和環境下，所展現出來的個人成長、學術探究的主動性以及解決問題的能力，而不是看你的父母為了幫你購買一個光鮮的履歷標籤，在賬單上劃掉了多少個零。

事實上，如果卸下對「高價」的盲目崇拜，市面上有很多性價比極高、含金量完全不輸線下名校夏校的替代方案。

第一條路：把目光轉向那些具有極高篩選門檻的學術選拔營

除了TASS這樣頂級的國外項目，國內許多高校、科研院所、中外合辦大學以及官方教育機構，每年暑期都會面向優秀高中生舉辦各種免費的學術研討、科研夏令營或線上交流課題。



這些項目不收學費，有的甚至會給優秀的學生提供全額的獎學金。因為有着極其嚴格的學術篩選流程，能夠憑藉自己的硬實力通過選拔並順利完成課題的學生，其展現出來的學術含金量在招生官眼裏，遠比那些花錢就能買到入場券的自費夏校要高得多。



第二條路：選擇美國公立大學或州立大學的線上學分課程

很多優秀的美國公立大學（比如加州大學系統或各州立大學）在暑期都會面向全球高中生開放正規的線上或線下學分課程。



這類項目的總預算通常可以控制在兩三萬元人民幣以內。學生不僅能以極低的成本提前接觸到正規的大學課程和授課方式，最重要的是，通過考核後，他們可以拿到由學校官方出具的正式成績單和大學學分。這種有官方信用背書的學術經歷，在未來的申請中，其說服力遠勝於那些只發一張參與證書的商業體驗營。



第三條路：深耕國內的中外合辦學術項目或線上的科研課題

在數字化資源高度發達的今天，獲取知識和研究方法的物理門檻已經被大大降低了。



只要花費幾千元的預算，學生就可以在專業的科研導師指導下，針對某個自己感興趣的細分領域進行深入的文獻閲讀和數據分析，最終產出一份詳盡的學術報告。只要學生能在這個過程中清晰地表達出自己的批判性思維，證明自己確實為這個課題付出了心血和思考，這樣的產出在申請文書裏，同樣是非常有分量的素材。



名校的招生官看重的是你在項目裏的「產出和成長」，而不是項目的「價格和地段」。普通家庭的孩子完全不用因為資源上的差距而感到無謂的焦慮，根據自己的興趣和專業方向，深耕一個匹配自身賽道的小眾優質項目，反而更容易在千篇一律的申請大軍中脱穎而出。

卸下朋友圈包袱後的教育真實預演

甜馨、貝兒或者Jasper這些星二代能夠在一萬公里外的馬場上奔跑，或者在英國頂尖私校裏體驗寄宿生活，這是因為她們的家庭擁有極高的社會資源和容錯率。對於她們來說，夏校不是一塊必須要幫她們跨越社會階層的敲門磚，而只是一種豐富人生閲歷、建立個人自信的生活體驗。無論夏校最後是否爆雷，無論項目是否能對她們申請名校產生直接的幫助，對她們未來的整個人生軌跡，都不會產生任何實質性的負面影響。

但是對於絕大多數需要精打細算的中產和普通家庭來說，如果把夏校當成穩賺不賠的「升學神藥」，抱着極其功利的「去了就必須能進名校」的心態去砸錢，那麼一旦遇到項目停辦、含金量縮水或者中途暴雷，迎來的將是無法承受的經濟損失和巨大的心理落差。

我們不妨把眼光從那些花裏胡哨的宣傳冊和朋友圈的精緻九宮格上移開，將夏校看作是一次成本相對較低的「留學預演」。

在孩子真正做出出國讀書這個可能會影響一生的重大決定之前，讓他們在一個相對獨立和陌生的語言文化環境裏生活兩個星期。

去看看他們自己是否真的能適應這種每天需要進行大量學術閲讀、和不同背景的人頻繁交流的教學模式；去體驗一下他們自己是否真的喜歡那個國家的生活節奏、氣候和飲食習慣。

當家長和孩子能夠共同卸下那些沉重的名校光環和朋友圈的攀比包袱，不再去糾結那些打卡照片是否足夠光鮮時，夏校的價值才算真正回歸到了教育的本質。

在異國他鄉的短暫生活裏，孩子學會了如何獨立打理自己的起居生活，學會了在面對文化差異和意見不合時如何有理有據地與人溝通，甚至學會了在面對意外變故時如何保持冷靜和應對。這些在課本里學不到、用金錢買不來的獨立人格和適應能力，才是他們在這個夏天真正帶得走的、永遠不會隨着項目關停而貶值的寶貴財富。

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