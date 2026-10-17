美國移民｜EAD工卡取消540天自動延期保障　審批慢隨時全家斷糧

美國移民政策再次迎來重要調整！10月14日，美國國土安全部（DHS）正式發布最終規則，取消了部分移民工作許可證（EAD）續期時最長540天的自動延期保障。



這意味著，部分依靠工卡合法工作的移民，即使在原有工卡到期之前按時提交了續期申請，只要美國公民及移民服務局（USCIS）未能及時完成審批，就可能面臨工作授權中斷、被迫暫停工作的困境。

美國移民工作許可證（EAD）背部。（uscis.gov）

對於正在等待庇護審批、綠卡申請結果以及部分H-1B簽證持有人的配偶而言，這項變化將直接影響到家庭收入與就業安排。

根據刊登於《聯邦公報》（Federal Register）的文件，此次最終規則雖然剛剛定案，但並非近期才開始實施的新限制。

實際上，國土安全部早在2025年10月30日就已經通過臨時規則取消了相關自動延期安排。經過公眾意見徵集和審查後，聯邦政府決定保持原案，將此前的臨時措施正式確立為最終規則。

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過去，美國移民局允許符合條件的工卡持有人在原有工卡到期前提交I-765續期申請，從而獲得最長540天的自動延期。

在這段時間內，即使移民局尚未完成審批，申請人通常仍能憑藉符合規定的舊工卡及續期收據，證明自己可以繼續合法工作。這項制度原本是為了緩解移民案件積壓造成的影響，避免人們僅僅因為政府審理過慢而突然失去工作和收入。

如今，這種保障已經發生了根本改變。根據新規，凡是在2025年10月30日當天或之後提交的相關工卡續期申請，原則上不再因為及時遞交申請而自動獲得最長540天的延期。

如果現有工作授權到期，而新的申請仍未獲批，申請人可能需要暫時停止工作，直到重新獲得有效工作授權。對於沒有其他工作許可依據的人來說，即使手中持有移民局發出的申請收據，也不能簡單將其視為繼續工作的憑證。

受影響的群體涵蓋多個移民類別，其中與華人社區關係較為密切的，包括工卡類別為C08的待決庇護申請人、C09的身份調整（綠卡）申請人，以及C26的部分H-4簽證持有人。

C08適用於遞交庇護申請且案件仍在審理中的人士；

C09主要涉及遞交I-485申請、等待親屬或職業移民綠卡批准的人群；

C26則對應符合條件的H-1B專業工作簽證持有人的配偶。



對於這些群體而言，工作許可證不僅是一張證明身份的卡片，更直接關係到能否繼續領取工資、承擔房租、償還貸款以及維持家庭日常開支。

特別是部分庇護申請人，在案件等待期間可能已經在美生活和工作多年，全家的主要收入完全依賴工卡提供的就業資格。一旦工卡到期而續期審批沒有及時完成，即使個人沒有違反任何規定，也可能突然面臨無法繼續工作的現實壓力。

在加州阿罕布拉生活多年的華人移民龔先生也面臨著同樣的焦慮。龔先生目前尚在等待其庇護案件的最終面談結果，平時全靠在配送平台接單跑外賣以及承接一些零星的同城貨運來養活全家。作為家中唯一的經濟支柱，他不僅要負擔妻子和剛上小學的孩子的伙食與房租，還要按月繳納醫療保險。

龔先生的工卡預計將於2027年5月到期，如今最擔心新工卡在舊卡到期前沒能順利寄達，被迫停工，令全家陷入斷糧的窘境。（示意圖，《Fresh Off the Boat菜鳥新移民》劇照）

龔先生手頭的工卡預計將於2027年5月到期。他坦言，按照舊規，只要在到期前把續期表格寄出去，憑藉收據就能自動獲得最長540天的延期，完全不耽誤正常跑單賺錢。

然而，如今這一緩衝機制被徹底取消，一旦新工卡在舊卡到期前沒能順利寄達，平台的後台系統就會因為身份驗證不通過而直接封禁他的接單帳號。龔先生無奈地表示，現在每天最擔心的就是審批進度受阻，一旦被迫停工，全家立刻就會陷入斷糧的窘境。

讓部分移民更加擔憂的是，取消自動延期並不是近期唯一涉及工卡的變化。自2025年12月5日起，移民局還將包括部分庇護申請人和身份調整申請人在內的若干類別工卡，最長有效期由原先的5年縮短到了18個月。雖然此前已核發的有效工卡不會因此自動縮短期限，但這意味著未來新核發或續發的相關工卡，需要更頻繁地申請更新。

這意味著，一些申請人需要同時面對兩個變化：

一方面，工卡有效期縮短，續期頻率增加；

另一方面，續期申請提交後不再自動獲得原先最長540天的工作保障。



一旦行政處理時間超過剩餘有效期，便極易出現就業斷檔。對於收入來源相對單一、缺乏長期儲蓄的家庭來說，哪怕只是數週或數月無法工作，都會帶來巨大的經濟衝擊。

對此，國土安全部在公布的最終規則中也承認，政策可能造成部分移民出現就業中斷。根據官方的經濟影響分析，聯邦政府估計，在以2027年5月為起點的18個月觀察期內，約有2萬至3.3萬份工作許可證可能因續期尚未完成而出現有效期中斷。

同時，工卡中斷的影響不僅落在申請人身上，也會波及僱主。企業如果因員工工作授權到期而必須暫停其工作安排，可能面臨臨時人手不足、加班費用增加、重新招聘及培訓替代員工等問題，甚至會增加運營成本。

國土安全部表示，此次政策調整的主要目的是加強工作許可審批中的身份核實與安全審查。

政府認為，過去的自動延期制度允許部分申請人在移民局尚未完成最新背景調查及資格核查時，繼續憑藉舊工卡工作。

而按照現在的規則，政府希望在批准新的工作授權之前，完成所有相關審核程序，以確認申請人仍然符合繼續獲得工作許可的條件。

不過，這項決定也引發了移民權益團體及部分僱主的深切擔憂。反對者指出，移民局的申請處理時間並不由申請人掌控。如果有人已經依法、按時遞交了續期申請，卻因為政府行政審查延誤而失去工作，實際承擔經濟後果的將是申請人、家庭以及僱主。

在移民局仍有大量待審案件的情況下，取消自動延期無疑讓合法工作的移民承擔了不必要的風險。

需要注意的是，此次最終規則並不影響所有工作許可類別，也沒有取消所有形式的自動延期。對於2025年10月30日之前已經及時、正確提交續期申請，並符合當時自動延期條件的人士，原有最長540天的延期資格原則上繼續有效。此外，部分依據聯邦法律或《聯邦公報》特別公告獲得工作授權延期的人（如某些臨時保護身份TPS相關類別），可能適用不同的具體規定。

另一個容易被誤解的問題是，工卡到期並不必然意味著移民身份立即失效，更不代表正在審理的庇護或綠卡申請被拒絕。工作授權、合法移民身份以及相關申請的待審狀態，在法律上屬於不同層面。某人是否能夠繼續留在美國、是否能夠工作，都需要根據其具體的移民類別和個人情況進行判斷。

對於已經持有工卡的人來說，最重要的是核實卡片上的有效期限、類別代碼，以及自己是否具有獨立於工卡之外的工作授權依據。移民局通常建議符合條件的申請人儘早準備，按照所屬類別允許的時間提交完整材料。對於多數常見工卡續期類別，申請人通常可以在到期前180天內提出續期申請。

如果工作許可證將在未來半年內到期，申請人還應密切關注移民局官網公布的I-765處理時間，保留好所有申請收據和通知。符合特定緊急情況的人可以了解是否有資格申請加急審理，但加急並不保證一定獲批，也無法絕對保證新卡能在舊卡失效前寄達。同時，僱主也需要更加仔細地核查員工的工作授權期限，確保符合合規要求。

隨著最終規則正式定案，最長540天的工卡自動延期制度已經不再普遍適用。對於等待庇護、綠卡以及依靠配偶身份獲得工作許可的移民來說，未來能否持續工作，將更直接地取決於現有工卡的有效期限以及移民局的審批速度。

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