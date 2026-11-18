內地近年流傳名為「撞樹養生」（又稱「撞樹功」）的土法養生方式，認為以背部撞樹幹就可以活動筋骨，有益健康。內地醫學專家與協和醫院等機構已多次發文闢謠與警示，強調可能有損健康，但仍有許多中老年人盲信有效，因此仍然做出危險動作。

早前1名中國大媽到美國探親，因時差及身體不適，想起在國內公園常見的「撞樹養生」的民間流傳方法，想以此緩解不適症狀，便走到一處天橋底下，奮力用背部撞擊橋墩，不料這個突兀舉動引來路人疑慮，嚇到急忙報警。其後2輛警車迅速到場，2名警員上前了解情況，大媽原以為她被誤會是破壞公共設施，透過警員的手機翻譯軟件溝通，才得悉路人以為她正在自殘，惹來極大誤會。



內地近年流傳名為「撞樹養生」（又稱「撞樹功」）的土法養生方式，認為撞樹幹就可以活動筋骨，有益健康。（抖音＠楊語熹影片截圖）

早前1名中國大媽到美國探親，因時差及身體不適，想起在國內公園常見的「撞樹養生」的民間流傳方法，想以此緩解不適症狀，便走到一處天橋底下，奮力用背部撞擊橋墩。（網民「綠羅裙」圖片）

內地流行「撞樹養生」 婆婆改撞橋墩紓緩時差不適

該名婆婆向警員表示，自己近期缺乏活動、睡眠欠佳，抵達美國後又受時差影響，感到身體不適。她想起在內地的的公園內，常見到老年人透過「後背撞樹」來活動筋骨、疏通經絡，於是決定嘗試。

該名婆婆表示，她想起在中國的公園內，見過中老年人透過「後背撞樹」來活動筋骨、疏通經絡，決定嘗試。（抖音@武當微明）

內地的的公園內常見到老年人透過「後背撞樹」來活動筋骨、疏通經絡。（抖音＠王白樂影片截圖）

內地的的公園內常見到老年人透過「後背撞樹」來活動筋骨、疏通經絡。（抖音＠自然客影片截圖）

內地醫學專家與協和醫院等機構已多次發文闢謠與警示，強調可能有損健康，但仍有許多中老年人盲信有效。（小紅書＠唐唐圖片）

婆婆選擇了路邊的混凝土橋墩作為樹的「替身」。她透露，第1次嘗試時並無驚動任何人，而翌日下午她再次前往該橋墩背部撞擊時，2輛警車迅速趕抵現場，隨即有2名警員下車上前查問。

英文水平有限兼手機打不開 警員靠翻譯程式聽懂

婆婆表示，自己英語有限，面對警員緊張之下又打不開手機翻譯軟件。幸好警員態度溫和，拿出手機開啟翻譯程式協助溝通。她才明白，警方到場是要確認她是否安全，而她向警方解釋，自己只想通過撞橋墩的方式來紓緩不適，沒有傷害自己的意圖。警員細心詢問她是否需要協助或安排到醫療機構檢查，在了解詳細情況後才離開。

警員到場是要確認婆婆是否安全，並細心詢問其是否需要協助或安排到醫療機構檢查，在了解詳細情況後才離開。（網民「綠羅裙」圖片）

事後，婆婆注意到馬路對面有1名身穿藍色上衣的男子一直在通電話，並不時看向自己，懷疑對方就是向警方報案的人。（網民「綠羅裙」圖片）

報警者身份未明

警員離開後，婆婆注意到馬路對面有1名身穿藍色上衣的男子一直在通電話，並不時望向她，懷疑對方就是向警方報案的人，但最終並未上前確認。

內地醫學專家與協和醫院等機構已多次發文闢謠與警示，強調可能有損健康，但仍有許多網民相信有效。（小紅書截圖）

專家提醒：「撞樹養生」可能傷身

據新華網報道，撞樹養生存在安全隱患，不應盲目進行。北京協和醫院康復醫學科主任醫師陳麗霞表示，老年人血管彈性下降，脆性增加，撞樹可能導致血管內斑塊脫落，引發腦梗、心梗等危及生命的疾病。