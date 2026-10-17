美國甘迺迪號航母首測電磁彈射F-35C　落後中國福建艦成世界第二

【軍事】當地時間10月14日，待服役的美國海軍航母CVN-79「約翰F甘迺迪」號（PCU John F. Kennedy）在其「臉書」等社交媒體官方帳號上宣佈該航母完成了艦載機的首次彈射起飛並發佈了相關影片。



影片顯示，一架來自美國海軍VX-23「鹹狗」測試中隊、機身編號401的F-35C使用「甘迺迪」號航母斜角甲板處C-4號起飛位的「先進飛機發射裝置」（EMALS，即通用原子能公司研製的電磁飛機彈射器）升空。該測試是「傑拉爾德R福特」級核動力航母首次從艦上彈射F-35C，也標誌著美國成為了世界上第二個在航母上使用電磁彈射放飛第五代隱身艦載機的國家。

美軍F-35C艦載機首次在美國海軍航母CVN-79「約翰F甘迺迪」號上完成電磁彈射。（美國海軍官網）

「甘迺迪」號官方帳號在貼文中將其稱之為「JFK的另一場勝利」（Another win for JFK），既然是「另一場」那麼自然還有前一場——就在前一天（10月13日）恰逢美國海軍成立251周年紀念日，該帳號還宣佈了「甘迺迪」號首次進行了固定翼艦載機攔阻著艦，作為該紀念日的「獻禮」。影片中首次著艦的是同樣來自VX-23中隊的403號F-35C戰機，另外根據DVIDS等其他美軍官方渠道的消息顯示，當天實施著艦的F-35C至少有2架，其中另一架就是隨後首次彈射的401號戰機。

就在上月29日，亨廷頓英格爾斯工業公司（Huntington Ingalls Industries, 簡稱 HII）宣佈，開工至今已11年的「甘迺迪」號進行了「初步驗收」，從紐波特紐斯造船廠駛離，移交美國海軍進行服役前最後的海上測試評估。根據社交媒體上開源情報帳號和海上交通愛好者所提供的影像消息，「甘迺迪」號於10月3日進入諾福克海軍基地，而進行測試的13日時則位於維珍尼亞比奇市以東約4海里處的海面上。

由於「福特」級航母在項目初期確定了「雙階段」原則，先將功能不全的航母交付美國海軍，以避免無法在舊航母（當時指的是CVN-65「企業」號）退役前補位而造成違法（美國法律規定海軍必須擁有11艘現役航母），因此首艦CVN-78「傑拉爾德R福特」號（USS Gerald R. Ford）以暫時無法搭載F-35C作戰的狀態交付並計劃在後續的維護升級中完成功能增補。但由於美國海軍造船工業衰退造成的修造產能縮減、加之近年來連續不斷的軍事活動導致「福特」號疲於奔命，一直未能實現計劃中的首次大修和升級二階段功能，導致作為首艦的「福特」號至今也沒有進行過一次F-35C的艦上起降。也正因為如此「甘迺迪」號在建造過程中就被國會方面要求取消「雙階段」交付模式，轉為服役即可使用F-35C的狀態。

美國海軍F-35C艦載機成功完成電磁彈射後升空。（美國海軍官網）

儘管服役前成功彈射F-35C使得「甘迺迪」號避免了首艦「福特」號類似的尷尬，但受到自身建造緩慢等多重影響，仍大幅推遲了美國海軍首次海上電磁彈射隱身艦載機的進度。如果只看當初EMALS陸上模擬設施的測試安排，各個機型之間實現成功彈射起飛的進度不可謂不快：2010年6月1日，T-45艦載教練機從位於萊克赫斯特海軍航空系統司令部的地面彈射器上成功彈射起飛，成為了首架從EMALS陸上裝置起飛的固定翼飛機；當年12月18日，首架F/A-18E「超級大黃蜂」完成陸上彈射；2011年11月18日，F-35C也完成了首次陸上電磁彈射起飛。從陸上彈射到實際艦上起飛來看，VX-23中隊的F/A-18F「超級大黃蜂」於2017年7月28日在「福特」號上首次彈射離艦升空，距離「超級大黃蜂」陸上首次彈射6年7個月，而F-35C的艦上電磁彈射起飛距離當年首次陸上彈射，已經過去了14年11個月之久。

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