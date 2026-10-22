揭秘中國海軍渡海登島作戰完整鏈條　直升機氣墊艇實現立體投送

【軍事】直升機升空、氣墊登陸艇出塢。近日，海軍075型兩棲攻擊艦安徽艦開展了跨晝夜立體投送訓練。全域突防、立體快攻、縱深控場，中國已構建起立體化登陸作戰體系。



渡海登島硬核裝備大盤點，解鎖中國軍隊登陸作戰硬核底氣！

重塑現代登島作戰格局 圖輯看中國海軍登陸作戰體系

中國海軍建成海、空、岸、無人、遠程火力五位一體的立體化登陸體系。全套裝備各司其職、環環相扣，形成全域突防、立體快攻、縱深控場的完整鏈條，重塑現代登島作戰格局。

渡海登島硬核裝備大盤點 全方位了解中國海軍登島作戰裝備體系▼▼▼

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傳統登陸作戰曾長期面臨三大難題 中國登陸作戰體系如何破局？

渡海登島，被公認為現代戰爭中難度最大、風險最高的作戰樣式。不同於陸地攻堅、常規海戰，登陸作戰需要跨越海空立體防線、突破灘頭壁壘、即時搶控陣地，是真正的「全方位硬碰硬」。

渡海登島，被公認為現代戰爭中難度最大、風險最高的作戰樣式。（央視新聞）

央視總台軍事觀察員魏東旭介紹，傳統登陸作戰長期面臨三大無解難題：登陸地形受限、海上無火力支撐、兵力投送單一。如果在組織實施登陸作戰的過程當中，沒有有效解決這些難題，很容易被對手「以岸制海、據險死守」，進而錯過非常重要的作戰時機。

中國這套完整的渡海登島裝備體系，正是為了解決這三大世界級難題而生，實現了全方位戰術突破。將各類單一裝備整合為一套高度協同、時序清晰、攻防一體的立體作戰體系，精準對標、逐個破解傳統登陸作戰的固有短板，實現登陸模式的全面革新。

中國登陸作戰力量 已實現合成化、智能化、無人化發展

軍事觀察員魏東旭介紹中國軍隊登陸作戰力量已實現合成化、智能化、無人化發展。中國軍隊整體登陸登島的作戰能力不斷強化，主要是因為擁有一套完善的解決方案。

075型兩棲攻擊艦搭配071型船塢登陸艦，可組成高效、快速的兵力投送體系。兩棲攻擊艦兼具機庫、飛行甲板與塢艙，可在遠離灘頭處用直升機投送兵力；二者均可藉助塢艙搭載氣墊登陸艇，快速轉運人員、裝備、物資。

中國軍隊登陸作戰力量已實現合成化、智能化、無人化發展。（央視新聞）

氣墊登陸艇可轉運主戰坦克、人員、物資及後勤裝備，向登陸點位集中投送兵力；在灘頭陣地站穩腳後，05式兩棲突擊車、05式兩棲步戰車掩護兵力向縱深挺進，擴大登陸戰果，為大部隊到來創造更有利條件。

登陸作戰中，綜合運用各種先進無人化、智能化平台與直升機力量。武裝直升機可實施灘頭火力壓制，掩護登陸兵力向縱深推進。

快速登島、多維出擊、主動制敵，這套完整戰力就是捍衛國土完整最硬核的底氣！

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