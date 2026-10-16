解放軍現代步兵班火力驚人！考核現場單兵火箭反坦克火器全線開火

【軍事】近日，解放軍陸軍第77集團軍某旅在西北戈壁組織合成營多火器實射考核，單兵火箭筒、反坦克火箭、榴彈發射器、車載高射機槍等多型火器對多種目標實施打擊。現代戰場上，步兵火力裝備都有哪些類型？分別應對哪些目標？又有哪些升級？



西北戈壁合成營多火器實射考核

近日，正在西北戈壁駐訓的陸軍第77集團軍某旅在惡劣氣候環境下，開展合成營多型武器裝備實彈射擊考核，檢驗官兵綜合作戰水平。

進入秋季，西北戈壁氣候環境較往常更為惡劣，在陸軍第77集團軍駐訓場，合成營官兵使用單兵火箭筒、反坦克火箭、榴彈發射器、裝甲車車載高射機槍等多型武器裝備，開展實彈射擊。

解放軍戰士使用單兵火箭筒完成射擊考核。（央視新聞）

更多解放軍陸軍合成營多火器實射考核現場畫面：

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單兵火箭筒輕便靈活、彈種多樣，具有較強的反坦克能力和攻堅能力。考核中，射手完成瞄準鏡安裝和準備工作來到射擊平台，為模擬戰場環境，射擊平台設置在低角度的山脊上，射手要在規定時間內鎖定目標，對350米開外的目標完成仰角射擊。

在某型反坦克火箭發射現場，隨着射擊口令下達，主副射手快速佔領射擊陣地，密切配合完成首枚火箭彈發射。隨後射手根據首發彈着點調整瞄準參數，副射手再次完成彈藥裝填並點火發射，目標被精準摧毀。

榴彈發射器實彈考核，射手在射擊地域對300米外的目標進行單發射和點射。在高射機槍射擊考核中，官兵在規定的時間內對不同距離上的目標進行射擊。除了完成射擊考核外，官兵還要自行完成模擬故障排查等操作，直至考核結束。

步兵武器不只是「一支槍」

說起步兵武器，人們最先想到的往往是步槍。但其實除了步槍之外，現代步兵班的編制實為一整套分工明確的火力家族。

解放軍戰士使用狙擊步槍進行實戰演習。（央視新聞）

火箭筒是最廣為人知的一類。它結構簡單、成本低廉、發射後不需要複雜保障，主要用於毀傷鋼筋混凝土工事、輕型裝甲車輛和集群有生目標，至今仍是許多國家步兵班的標配。

緊隨其後的，是專攻重甲目標的單兵反坦克火箭，特點是輕便、單兵可攜、隨打隨撤，是步兵對抗坦克和步戰車較為可靠的手段。

榴彈發射器則填補了手榴彈與迫擊炮之間的火力空白。在國內外現役裝備中，榴彈發射器是步兵班火力密集度較高的一類武器，也被譽為「步兵大炮」。

步兵武器家族還有幾個不容忽視的成員：

一是單兵便攜式防空導彈，用於打擊武裝直升機和低空無人機，反應快、單兵即可完成發射，是目前步兵末端防空的主力；



二是狙擊武器系統，包括配屬班一級的精確射手步槍和狙擊榴彈發射器，負責對遠距離目標精準「點名」；



三是單兵偵察與打擊一體的無人機、巡飛彈，把「看得見」和「打得着」合到一體，可以在空中巡弋待機，發現目標後再實施攻擊。



步兵裝備是步兵班作戰能力的基礎，隨着人民陸軍合成化改革的深入推進，步兵裝備按體系化配置、梯次化構成，賦予一線步兵遠近銜接、攻防兼備的完整火力鏈。目前，步兵裝備正加速向無人化、智能化、訊息化迭代升級，成為夯實一線打贏能力、驅動新質戰鬥力生成的重要支撐。

適配作戰需要 合成步兵輕武器不斷升級

一場多火器實彈射擊考核，體現了合成營步兵火力打擊方式的多樣性，而未來戰場賦予步兵的使命更加複雜多樣，為了適應作戰需要，合成步兵武器裝備近年來不斷升級演進，現有武器裝備可能迎來重大升級。

現代戰爭中，單兵無人作戰裝備如無人機等已逐漸嶄露鋒芒。（央視新聞）

現代戰爭的地面戰場上，單兵無人作戰裝備嶄露鋒芒，士兵在戰場上能否熟練使用無人機，能否熟練對抗無人機偵察打擊，已經成為其戰場作戰能力、生存能力的關鍵考量。 此外，能夠與智能無人網絡相組合的小型化武器裝備，正在成為未來地面戰場步兵的作戰利器。

軍事評論員杜文龍：

像以前對單個士兵的殺傷以狙擊手為核心，但現在無人機包括其他精確制導武器已經改寫了局面，特別是無人機對目標的精確狙殺，這是之前狙擊手無法做到的。另外現在的反無人機裝備，包括其它一些因素也在成為重點發展內容，以前對裝甲目標的攻擊，這是步兵作戰的核心，無論是坦克、火箭筒，再加上其他裝備，都是聚焦打裝甲打火力點。現在通過戰場上更加細節的目標定位，更加精確的火力打擊，殺傷對方人員成為重點。

現代地面戰場，單兵作戰武器與坦克步戰車等重型裝備的威力差距正在變得越來越小。

杜文龍：反坦克武器，像傳統的火箭筒包括導彈有可能會被無人機巡飛彈取代，這樣可以採取頂攻包括其他方式，對堅不可摧的主戰坦克構成致命威脅。所以今後通過蜂群遏制地面坦克集群，有可能會成為未來陸戰的核心。像以前攻擊直升機包括其他重型地空平台，有可能與無人裝備的組合將會向前邁出重要一步。傳統的坦克裝甲車，包括步戰車像這類地面突擊平台的使用時機和場景有可能會受到重大限制。

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