第16屆中國航展亮點：長征十號乙火箭CZ-10B與國產C919客機參展

【軍事】昨日（10月13日），第十六屆中國國際航空航天博覽會新聞發佈會在北京舉行。記者從發布會上獲悉，本屆航展將於12月7日至13日在廣東珠海舉行。



在本屆中國航展上，航天科技集團、航天科工集團、航空工業集團等多家單位將攜一批自主創新成果參展，集中展示中國在航空航天等領域的最新發展成果。

本次航展，重型運載和重複使用火箭將成為一大亮點。（央視新聞）

本屆航展，航天科技集團將圍繞「進出空間、利用空間、探索空間、天空地一體化防務、低空經濟」五大主題進行佈展。重型運載和重複使用火箭將成為一大亮點。

中國航天科技集團有限公司新聞發言人郝長峰：重型運載一子級發動機1：1高仿真模型和CZ-9B（長征九號乙）運載火箭將聯袂亮相，CZ-10B（長征十號乙）、CZ-12B（長征十二號乙）等多型運載火箭和海上網系回收裝置集體參展，體現航天科技集團大力發展商業航天、突破重複使用火箭技術、提升進出空間能力的最新成果和未來願景。

此外，天問二號主探測器與返回器的1:1高精度模型、智能三分體飛行汽車、彩虹全傾轉無人運輸機等也將亮相。

航天科工集團將集中展示防空、反無人機、海防、對地打擊、無人作戰五大體系，重點推出全新一體化防空體系和升級版反無人機體系。

中國航天科工集團研製的「中遠程多用途反艦/空地導彈」武器系統CM-802B。（央視新聞）

中國航天科工集團有限公司新聞發言人蘇慶元：反無人機裝備一直是國際關注的焦點。航天科工集團將在本屆航展重點推出升級版的反無人機體系，該體系集成了近程防空導彈與高炮、微小型導彈、激光等對抗手段，以紅旗-17AE近程防空武器系統、FK-2000彈炮結合武器系統為重點，突出彈、炮、光、波、擾、軟硬殺傷相結合的體系化作戰能力。

國產新型航空裝備成果將體系化展示

本屆航展，還將展示中國在航空裝備研製、航空動力和大飛機產業鏈建設等領域的最新成果。

中國在航空裝備研製、航空動力和大飛機產業鏈建設等領域的最新成果，也將在本屆航展中亮相。（央視新聞）

本屆航展，航空工業集團將圍繞高端裝備、科技創新、先進製造等領域，體系化展示中國航空裝備建設的最新成果。

中國航空工業集團有限公司新聞發言人吳基偉：

370多項展品中，近四成為首次亮相。一批新裝備、新技術、新成果將揭開面紗，覆蓋主戰裝備、無人系統、應急救援、低空經濟等多個領域。

在航空動力方面，中國航發將圍繞軍用動力、商用動力、通航動力等領域，展示一批自主創新成果。

中國航空發動機集團有限公司宣傳部副部長朱衛兵：計劃展出近90型航空發動機、燃氣輪機以及試驗設施、典型零部件和先進材料等，其中近一半為首次亮相。

在商用飛機領域，中國商飛將重點展示國產大飛機產業鏈協同發展成果。C909、C919飛機也將亮相航展現場。

中國商用飛機有限責任公司營銷委副主任顧偉倩：集中展示「C」家族全系列機型模型、智能製造成果、C919飛機模擬機等展品。

多款無人化智能化裝備首次亮相

智能化、無人化裝備將成為本屆中國航展的又一大看點，無人預警機、無人電子戰飛機、地面無人戰車等新產品也將首次亮相。

本屆航展，中國電科將展出550項前沿產品，其中73項軍品為首次展出，展品規模創歷史新高。展品將突出體系化、智能化特點，重點展示軍事網信、預警探測、電子對抗等領域的最新成果。

智能化、無人化裝備將成為本屆中國航展的又一大看點。（央視新聞）

中國電子科技集團有限公司黨建工作部副主任楊春偉：在室內軍品板塊，我們圍繞軍事網信體系，主要展示聯合指控、全域預警探測、電子對抗等領域體系解決方案及智能化轉型典型產品與能力。突出推介無人預警機、無人電子戰飛機等爆款裝備。

兵器工業集團則將重點展示陸域作戰裝備的最新發展成果，展品總數將達到468項，其中新研及改進展品144項，智能化、無人化裝備成為重要看點。此外，兵器工業集團還將利用全息沙盤、虛實結合等展示手段，模擬典型陸域作戰場景，並在地面動態演示中融入戰前規劃、立體偵察、自主編隊、協同打擊等環節，集中展示新型裝備的體系化應用能力。

中國兵器工業集團有限公司國際業務部副部長程坷飛：

我們大幅增加了智能化無人化裝備的比例。在這屆航展中，多款無人機、地面無人戰車、機械狼等新產品將與大家首次見面。

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