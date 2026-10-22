台女遊日遭割喉亡　河口湖高CP值酒店慘登日本凶宅網　網嘆真倒霉

撰文：聯合新聞網
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日本山梨縣富士河口湖町一間酒店近日發生台籍女子命案，38歲金姓女子（ジン・ユン・ロン音譯）被發現陳屍客房，經解剖確認死因為失血過多。對此，Facebook專頁「日本省錢小站」發文指出，這間酒店已被登錄在日本知名事故物件地圖網站「大島てる」，消息曝光後引發網友熱議，不少人直呼「飯店（Hotel，港稱酒店）很衰」。

「日本省錢小站」表示，發生命案的酒店位於河口湖町，因CP值高受到不少旅客青睞，過去也有許多前往河口湖旅遊的台灣人選擇入住。不過，這起案件發生後，酒店資訊已出現在「大島てる」網站，該網站主要蒐集日本各地曾發生死亡事件的住宅、酒店及其他建築物資訊，並以火焰圖示標示相關地點，因此常被稱為日本的「凶宅地圖」。

日本「凶宅地圖」網站用火焰圖案標示涉事酒店：

台女跟團遊日本陳屍河口湖酒店　27歲持刀台籍女子當場被捕河口湖台女命案細節曝光：疑兇據報旅程期間買刀　兩人各自報團

貼文曝光後，不少網友對酒店受到波及表示同情，留言指出：

「可憐店家」
「飯店真的超倒楣」
「衰到不行」
「旅館好可憐」

有一票住過的網友表示：

「十幾年前跟團住過的地方，房間打開就是富士山很美」
「我也住過這間，在河口湖那CP值很高啊，飯店好慘」

也有人認為「除非是經常出現奇異事件，要不然我不去管這些事，房間整潔睡床舒服我就OK了」。

根據報導，10月19日上午8時左右，金女因未在預定集合時間出現，導遊遂請酒店人員協助進房查看，沒想到發現她仰躺在床上，已無生命跡象，床單及遺體周圍留有大量血跡。警方與救護人員到場後，發現房內沒有明顯物品散落或打鬥痕跡，死者身上也未見明顯防禦傷。

相關人士透露，27歲嫌犯楊閔涵與死者各自單獨參加同一旅行團，楊嫌持有的菜刀刀刃長約12厘米，是在旅行團行程期間購買。警方正調查兩人的關係，包括雙方是否發生糾紛等情況。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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