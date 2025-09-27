美國第9大鬧鬼豪宅售出！曾傳多宗離奇命案　買家擬開放過夜體驗

美國麻省一棟擁有150年歷史的維多利亞式豪宅，在市場上掛牌五個月後，最終以100萬美元（約778萬港元）售出。



這棟被稱為SK Pierce維多利亞豪宅的建築物，不僅以其華麗的建築特色聞名，更因其諸多靈異傳說，被評為麻省第二鬧鬼豪宅，同時也是全美第九大鬧鬼豪宅。

有「全美第九大鬧鬼豪宅」之稱的SK Pierce。（Facebook@skhauntedvictorian）

點圖放大看更多SK Pierce的照片（慎入）：

據《加德納新聞》報道，這棟擁有21間臥室的豪宅於本月23日完成交易，由四名與當地社區有密切聯繫的買家購入。這座豪宅原本要價120萬美元（約934萬港元），最終以100萬美元成交。

報道指出，這棟豪宅建於1875年，原為當地知名商人皮爾斯（Sylvester Knowlton Pierce）所建。然而，豪宅完工後數週，皮爾斯的妻子蘇珊就因細菌性的疾病去世，為這棟建築蒙上了第一層陰影。其後，這裡更傳出多宗離奇事件，包括有妓女在二樓紅色臥室遭勒斃，一名芬蘭移民在主臥室離奇燒死，還有男童在地下室溺斃等事件。

根據豪宅官方網站描述，訪客曾經歷過多種超自然現象，包括聽見人聲、詠唱聲、看見完整人形幻影、家具移動、門窗震動等。有訪客表示曾感受到無形之手推擠，甚至有人險些被推下樓梯或從三樓窗戶被推出去。

新屋主們在豪宅的Facebook專頁上表示，將持續開放豪宅供大眾參觀，並計劃推出新的體驗方式。他們將提供一個半小時的導覽行程，同時保留夜間靈異調查活動，並首次開放過夜體驗服務。

