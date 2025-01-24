詭宅｜非凶宅卻同樣猛！前地產經紀憶恐怖經驗　同事被古裝女嚇暈

今次這間不叫凶宅，而叫詭宅。這間不在市區也不在山線，而是在海線。提起這間我都會懼三分。



文：羅偉文（靈異2公社）

這物業裡頭並不曾發生非自然死亡案，並不是凶宅，而持有這物業的屋主不在此居住多年了，這屋空很久。

這案由我同事接洽委託，以當時價格來說是我們業界說的蘋果物業，獨立屋2樓才賣280萬（台幣，下同），當時物業公佈時，同事們都搶著要帶買方去，幾個同事看我沒有太大意願，笑鬧提議：

來比賽！誰先把它賣掉請吃飯。

當時我只說我這沒客戶擋掉了。

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後來每個同事帶客人看完這間回來，討論其中屋況，都說一樓門壓迫感很重，胸悶，進入長輩房有股寒意在。有人上2樓經過洗手間時看到鏡子有人，主臥室那有迷心感覺，就是要帶你去某個地方的意思，不會想久待。其他房間飄霉味，最玄的是有些同事招呼完客戶要回公司途中，會有一些小狀況，回公司都會討論。

我們一致認為裡頭曾發生事情，但大概一星期的查詢，問過鄰居甚至里長也探訪了歷任里長，不曾發生社會案件確實也不是凶宅。

隔天我抽空去看，完全一樣的狀況也發生在我身上，我公事包裡備有指南針、羅盤，拿出來求證還真的有些怪異。踏出門前好像有人從我後頭推了一把，這不是凶宅才會發生的靈異事件嗎？但我再進屋一次，嗯！壓迫感依然非常重，我只在一樓拿著羅盤走探，到長輩房時，屋內無風房門卻動了幾下，進到長輩房內羅盤針向動的有些誇張，內心裡總覺得哪裡怪，走出長輩房要到客廳時有道影子閃過，我安慰自己是眼花帶過。

回到公司後，我建議接案的同事去那拜一下地主神，隔天他就去了，隔了大概2個小時沒回來，其它同事覺得怪，怎麼拜有些久？他們去看後，發現那位同事趴在客廳像是暈了，打電話回公司，這時我也跟了過去。

同事有帶護身符她拿下來放在他的身上，看他震一下就又暈過去了，當時我護身東西放在包包，因為我本身比較會流汗所以都放在包包，我取出我自己的護身東西給他掛在身上，他身體突然大動作抖動，起了身但雙眼很無神。還在上班時間，臨時我沒帶任何法器，只能唸九字真言，他才整個清醒過來，金光神咒非常好用！

同事大概敘述了一下，他原本要拜拜，擺好東西後準備點香那一霎那，一個穿著古代衣服的女子跟他面對面，他就被那窒息式的逼近直接嚇暈了。

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隔天同事打電話給屋主，屋主終於坦白，屋主一家曾經住了快4年，奇異現象也沒少，在一次香爐發爐（起火）去擲筊，說一定要搬家，一時間也找不到房子；再過一星期後，又發爐，擲筊說一定要搬，他們只好先拜託住大肚的親戚，剛好有間華廈暫時給他們住，他們就搬離了，屋主一再保證裡頭真的沒發生過事情。

這房真有邪門。有天，一個女同事帶一家人去看這房子，一個1歲多快2歲的小孩指著長輩房說有個阿姨在那，全部人帶著小孩往外跑，從此這間房子再也沒有帶看過了。

這物業並不是我接的，同公司的人接手後過程一切我都知道，到後頭才探聽到那塊地之前是墳墓地，然後遷移後，大概不到半年就開始蓋，我只能推測當初地下的人沒處理好才發生這些怪異了吧。

這幾年沒從事地產後，漸漸地淡忘這事，今晚從那路過時，燈光依舊沒亮，也沒聽前同事說要賣的事。那之後曾經有跟屋主連繫，屋主說：

就放著吧！我們有買房子了，那房子反正也賣不出去，就放著不賣了。

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網民留言：

「我家住北七延平市場那，聽說古早時是亂葬崗，當初附近在蓋房子挖地基時都有挖到ㄧ些古人。小時候有次晚上獨自在飯廳（背後是個院子，晚上那邊不開燈很暗）吃晚飯，潛意識覺得背後好像有什麼東東，就轉身看……看到一件白色的衣服或穿白衣的人飄過去，然後……就繼續吃飯……」

「常有建商處理這種墓地時，沒照規矩來，真的很無良啊！我們這兒離我家一公里左右，有片自清朝時便存在的亂葬崗，是我們這兒老一輩都知道的極陰之地。因為都市計畫的關係，那一片一甲（9699平方米）左右的地也在內，做了法事遷走後，主管機關直接闢為公園，也不開放給建商，這才是最為適切的作法啊！」

「之前租的一間房子，地主神也很猛。在高雄前鎮區，崗山仔獨立屋三樓巷內加蓋老屋，我二伯第一次去串門子來跟家父聊天，就在家裡碎碎唸，不知道說啥？畢竟大人的事小孩不湊合。然後二伯離開家裡，回家用了6個多小時才到家，當時感覺真的超好笑的，滿妙的回憶。」

「我還沒看文章就有猜到房子底下有什麼！我猜到了！有獎品嗎？」

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】