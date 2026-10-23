西安16歲少年睪丸突發劇痛　睡夢中扭轉720度變紫黑色經手術保住

陝西西安1名16歲少年（化名樂樂）日前於凌晨睡夢中突發單側睪丸劇痛，自行服用止痛藥後症狀並未緩解，拖延約4小時後才由學校老師緊急送到醫院。醫生檢查發現，他的一側睪丸已扭轉720度，因長時間嚴重缺血已呈紫黑色。所幸醫院即時啟動緊急救治通道進行手術復位，才成功保住睪丸。醫生警告，睪丸扭轉高發於青少年，且多在夜間睡眠中發作，若錯過「黃金6小時」，器官將面臨壞死切除的風險。



陝西西安1名16歲少年（化名樂樂）日前於凌晨睡夢中突發單側睪丸劇痛，自行服用止痛藥後症狀並未緩解，拖延約4小時後才由學校老師緊急送到醫院。（起點新聞影片截圖）

自行服藥拖延4小時 睪丸嚴重缺血變紫黑

16歲少年樂樂於凌晨睡夢中因下體突發劇痛而痛醒，他以為只是普通疼痛，便自行尋找止痛藥服用，隨後臥床休息。然而疼痛不僅未見好轉，反而持續加劇，甚至擴散至下腹部。

16歲少年樂樂於凌晨睡夢中被下體突發的劇痛痛醒。（起點新聞影片截圖）

直到發病約4小時後，樂樂被老師緊急送往西安國際醫學中心醫院救治。接診醫生進行陰囊彩色多普勒超聲波檢查（一種利用聲波檢測器官血流情況的無創檢查）後發現，樂樂的精索扭轉整整兩圈（720度）。由於長時間嚴重缺血，手術中可見其睪丸已呈現紫黑色，情況極為危急。

直到發病約4小時後，樂樂被老師緊急送往西安國際醫學中心醫院救治。（起點新聞影片截圖）

黃金救治期僅6小時 扭轉360度超12小時壞死率極高

睪丸扭轉又稱精索扭轉，是指懸掛睪丸的精索發生擰轉，從而壓迫血管、導致睪丸供血突然中斷的急症，為男性最常見的泌尿科急症之一。

根據《騰訊醫典》的醫學資料顯示，睪丸對缺血極為敏感，壞死速度與扭轉角度密切相關：

1.扭轉90度：發生壞死的時間約為7天。

2.扭轉180度：發生壞死的時間約為3至4天。

3.扭轉360度：發生壞死的時間約為12至24小時。

4.扭轉720度：發生壞死的時間急速縮短至僅約2小時。

醫學數據指出，若患者在發病6小時內進行手術，保住睪丸的概率高達約90%；但若延誤超過24小時，睪丸壞死並需要切除的機率則接近百分之百。

醫學數據指出，若患者在發病6小時內進行手術，保住睪丸的概率高達約90%。（起點新聞影片截圖）

識別男童劇痛信號 家長多問一句救回一生

醫生特別提醒，家長與青少年必須掌握睪丸扭轉的典型辨識信號，在沒有任何外傷的情況下，一側睪丸突然發生持續性劇痛，且常在睡夢中痛醒，疼痛亦會牽連至下腹和大腿根部（腹股溝）。部分孩子因表達不清或害羞，只會稱「腹痛」，極易被誤判為腸胃不適。隨著病情發展，陰囊會出現紅腫、睪丸變硬且位置抬高的現象。這種疼痛無論是休息還是熱敷都絕對不會好轉，切勿自行服藥、按摩或嘗試手動復位，應立即前往醫院進行陰囊超聲波檢查，以快速判斷血流情況。