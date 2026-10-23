哥斯拉維修鐵路？JR西日本2款機械人將執勤　網笑：沒必要這麼帥

根據日媒「產經新聞」報導，因少子高齡化造成的缺工潮與工安風險，JR西日本日前宣布將引進兩款宛如科幻動漫中走出來的「多功能鐵路重機」，分別是「重工業用單臂型機械人」與「量產型人形機械人」，預計於2026年10月與11月陸續在近畿及中國地區上線執勤。



這項由JR西日本攜手機械人新創「人機一體」及日本信號共同研發的技術，目的在推動高空維修機械化，大幅降低人員觸電與從高空墜落的職災風險，並將現場人力需求壓縮約三成。

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兩款機型各司其職。「重工業用單臂型機械人」裝設在高空作業車，機械手臂可抓舉重達120kg的器材，代替工人爬上電線桿搬運架線金屬設備，實測可成功地將5人作業縮減為3人。而改良自2024年舊款的「量產型人形機械人」，則將體重減半至約300kg，並將機械吊臂延伸至15米，專精於高空伐木與防鏽塗裝。官方未來更放眼將這項機械人技術推廣到公路與隧道等各類基礎建設。

這具散發濃厚戰鬥氣息的人形機械人一亮相，極具未來感的外型隨即在日網引爆熱議。許多網友稱讚機械人的造型太過帥氣，紛紛留言調侃：

「絕對沒必要做得這麼帥吧！研發團隊裡肯定混進了鋼彈（港稱高達）狂熱份子，或者根本全員都是！」

「這完全是工程師把個人愛好做成實體了」



更有人打趣宛如是哥斯拉在實際執行任務。滿滿科技浪漫的硬派美學，讓原本枯燥的高空鐵路維護作業，瞬間成了網友討論的熱點。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】