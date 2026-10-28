花20年終上車！打工仔住1年醒悟：買枷鎖　閃賣兼辭職獲讚心水清

買樓是安居樂業的象徵，但當夢想成真，未必人人都感到幸福。本港有男子近日在Threads分享置業經歷，透露「花20年終於買到樓，住咗1年就賣咗。仲以為買咗個家，原來係買咗個枷鎖」，20年的努力換來的卻不是期望中的自由，即使花心思裝修，但樓主最終決定改變生活方式，直言「可惜裝完嘆得1年」、「最後我選擇咗自由，癡X線公司bye bye」。



樓主「花20年終於買到樓」。（《季前賽》劇照）

帖文引來許多網民討論，許多人關心樓主是否蝕賣：

「贏定輸？」



「有賺嗎？」



「賺咗幾多放？」



「賣到咁好彩？」



樓主「仲以為買咗個家，原來係買咗個枷鎖」。（《翻盤下半場》劇照）

亦有人大讚樓主心水清：

「及時止損醒目」



「資本主義陷阱，幫銀行打工」



「香港樓價貴，其他地方無咁貴」



樓主「我選擇咗自由，癡X線公司bye bye」。（《季前賽》劇照）

更有網民詢問為何不放租，樓主解釋「放租唔搞啦，咁低回報，扣晒得3厘唔夠，買債好過」。

樓主未有交代物業買入價、出售價、按揭負擔、裝修費及實際工作情況，因此暫時無法判斷賣樓最終錄得盈利還是虧損，亦不能確定按揭壓力是否其辭職的直接原因。究竟香港買樓收租與買債，回報可以相差幾多？根據差餉物業估價署住宅租金回報率統計，2026年8月實用面積40平方米以下的A類私人住宅，租金回報率約3.5厘；面積40至69.9平方米的B類住宅約3.1厘；面積70至99.9平方米的C類住宅則約2.8厘。

樓主賣樓辭職後大感開心。（《日落下的彩虹》劇照）

不過，上述數字屬市場整體租金回報率指標，未扣除個別業主的管理費、差餉、地租、維修費、空置損失及其他持有成本。換言之，帳面收租3厘多，不代表業主最終真的能夠袋袋平安。若再計及按揭利息，以及出租物業涉及的行政工作和租客風險，實際收益可能進一步收窄。

以一個價值600萬元的私人住宅單位為例，假設月租1.7萬元，每年租金收入為20.4萬元，毛租金回報率約3.4厘。若每年另須支付管理費、差餉、地租、維修及其他持有開支，合共5.9萬元，全年淨租金便降至14.5萬元，淨租金回報率約2.42厘。若業主仍有按揭，每月租金亦未必足以抵銷銀行供款。以貸款420萬元、年利率3.25厘、分30年攤還計算，每月供款約1.83萬元，已高於每月1.7萬元租金收入。

當然，每月供款不等於全部都是開支，其中部份屬償還本金，會增加業主在物業中的資產權益。

網民大讚樓主心水清「資本主義陷阱，幫銀行打工」、「香港樓價貴，其他地方無咁貴」。（資料圖片/蘇煒然攝）

另一方面，美國國債近年亦成為部份投資者尋求利息收入的選擇。以2026年10月26日美國國債市場數據為例，10年期美債收益率約5厘。假設投資者將相當於600萬港元的資金全數兌換成美元，按5厘年化收益率估算，每年收益約30萬港元，平均每月相當於2.5萬港元。相比上述600萬元物業放租、每年淨收14.5萬元的例子，債券的估算年化收益高出約15.5萬元。

不過，兩者並非完全相同的投資，若未持有至到期便賣出，更可能因市場利率變動而錄得資本虧損；物業則可能升值或貶值，亦有按揭槓桿及持續持有成本。尤其需要注意，若業主購入600萬元物業時只支付180萬元首期，餘額由銀行借貸，其實不能直接將600萬元物業價值，與180萬元可動用現金的債券收益比較。

（Threads@hingkatsang）