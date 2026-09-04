中環置地廣塲兩餸飯售75元　打工仔排長龍　男子震驚感不值惹熱議

以中環物價來說，大家又是否覺得「抵食」？有男子近日午膳時間於中環置地廣塲見到1間兩餸飯店大排長龍，驚訝本被稱為「平民恩物」的兩餸飯於該店售75元，即使價格高昂仍大受打工仔歡迎，他拍下照片及影片於網上分享並發表評論，覺得性價比不高，「兩餸飯本來唔係平民恩物嚟嘅咩？」，帖文隨即引來網民熱議。



網民指出，「證明你未試過喺中環返工」、「當周圍都$100up嘅時候，$75就係性價比」、「置地食$75蚊你應該偷笑啦，仲要好食㗎喎」、「淨係睇數字而唔睇質素/地方」、「人哋交幾錢租呀？唔係善堂呀」、「東涌茶記食個頹飯都$70-80起錶，中環算什麼」。



有男子近日午膳時間於中環置地廣塲見到1間兩餸飯店大排長龍，驚訝本被稱為「平民恩物」的兩餸飯於該店售75元，即使價格高昂仍大受打工仔歡迎。（Threads@alvinfinance）

有男子近日午膳時間於中環置地廣塲見到1間兩餸飯店大排長龍，驚訝本被稱為「平民恩物」的兩餸飯於該店售75元，即使價格高昂仍大受打工仔歡迎。（Threads@alvinfinance）

該男子於Threads發文表示，「究竟呢個世界發生咩事？兩餸飯本來唔係平民恩物嚟嘅咩？點解要成$75，仲要大排長龍！咩玩法？就算我負擔得起個價錢，都負擔唔起個時間」。

中環兩餸飯售75元 打工仔排長龍

影片見到，該兩餸飯店位於中環置地廣塲，約40名打工仔排隊等候買飯，形成長長人龍。照片見到，該店有8款餸菜可供選擇，包括豬扒、蒸蛋、蔬菜等，另該店有售壽司、長通粉及各款沙律。

影片見到，該兩餸飯店位於中環置地廣塲，約40名打工仔排隊等候買飯，形成長長人龍。（Threads@alvinfinance）

影片見到，該兩餸飯店位於中環置地廣塲，約40名打工仔排隊等候買飯，形成長長人龍。（Threads@alvinfinance）

網民：75元兩餸飯於中環性價比高

「以前返中環，有同事買兩餸飯話7x蚊，大家都驚叫好抵」



「望落乾淨企理$75其實都唔係好貴」



「商場啲兩餸同街市啲兩餸點同啊」



「呢間Landmark恩物，話佢貴你真係未試過返中環，$100一個lunch只係平均」



「佢好食喎，中環$75個lunch算咩呀？」



「中環兩餸飯最少屹立10幾年了，好食㗎」



「佢哋咁多年都冇加價啦，算係咁」



「我覺得平𠻹，75蚊有咁嘅standard，點都好過你畀$50嗰啲喇，唔排呢度排邊度」



「10年前金鐘返工，稍為食好少少咁多，有位坐有嘢飲都要成嚿水」



「如果有質素又有性價比，都唔介意畀貴少少食好啲，香港人好多時唔係畀唔起錢，係覺得啲嘢值唔值呢個價啫」



該店有售壽司、長通粉及各款沙律。（Threads@alvinfinance）

網民：下雨天致排長龍商場內買飯

「每逢落雨呢度一向都大排長龍」



「因為中環區今日lunch time落雨，就會特別多人買外賣，同埋呢度landmark呀大佬」



該店有售壽司、長通粉及各款沙律。（Threads@alvinfinance）

網民討論中環內街有平價選擇或帶飯返工

「中環入返內街大把平價選擇，呢啲係方便啲社畜9秒9返上去office咬住嚿飯繼續做嘢」



「我試過返中環寫字樓，所以日日都帶飯，出去吃要行老遠，要老排（排長龍），先有得吃，兼好很貴！我是模擬想像這個情景的，所以帶飯，食飽就嚟一個小休，爽」



「帶飯有條件：要有時間煮，又要公司有得叮，公司可以畀你喺位食」



「同埋要有幾部microwave，得1部等到放工都未到你」



（Threads@alvinfinance）