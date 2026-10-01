飲管杯｜用吸管杯＝喝細菌？忌裝3類飲品果汁都錯！教正確清洗3步

吸管杯因使用便捷，是不少人日常飲水的常用器具。

本文審核專家：海軍軍醫大學第一附屬醫院疾病預防控制科主任醫師李奕



但你不知道的是吸管彎折處、杯蓋縫隙、密封圈凹槽等隱蔽部位往往成為清潔死角，極易殘留污垢、滋生致病微生物，長期清潔不徹底可能埋下健康隱患。正確清潔需遵循以下方法，一起來看～

使用吸管杯注意事項👇👇👇

使用吸管杯注意事項（01製圖）

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愛用吸管杯喝水的人，可能天天在喝「細菌培養液」

吸管杯的清潔盲區，遠比想象得多

吸管杯和普通敞口杯相比有兩大特點：一是結構複雜，吸管內部細長、有彎折，咬嘴、密封圈、重力球等部件形成大量死角；二是管內長期潮濕，難以徹底乾燥，恰好是微生物繁殖的適宜條件。

吸管杯清潔不到位，小心滋生細菌

飲水過程中，口腔內的正常菌群可回流至杯中；手部接觸杯體、環境空氣流通，也會將微生物帶入杯內。

常見的致病微生物包括金黃色葡萄球菌、鏈球菌、大腸桿菌等細菌，以及白念珠菌、麴黴菌等真菌。

這些致病微生物若隨飲水進入消化道，達到一定數量後可引發噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等急性胃腸炎症狀。

部分黴菌還會釋放孢子，經呼吸道進入人體，在免疫力低下時可能誘發真菌感染。

只裝白開水，為何也會滋生細菌？

白開水經煮沸後雖可殺滅絕大多數細菌，但隨着水溫下降，杯內水體與空氣接觸，環境中的微生物又會逐漸進入水中。

吸管杯內部溫暖潮濕的微環境，恰好為細菌的緩慢繁殖提供了適宜條件。即便只盛裝白開水，若長期清潔不徹底，同樣會出現致病菌殘留與滋生。

三類飲品會加速杯內細菌繁殖

微生物的生長依賴營養物質，飲品的營養成分越高，殘留後越容易成為細菌的 「天然培養基」，細菌繁殖速度也會越快。

1. 高蛋白飲品

牛奶、豆漿、奶茶，以及沖調後的蛋白粉、代餐粉等。這類飲品中的蛋白質極易殘留在吸管彎折處、杯壁縫隙中，持續為細菌提供養分，大幅加快繁殖速度。

2. 含糖飲品

含糖飲料中的糖分會為細菌提供充足能量，飲品在杯內滯留時間越長，細菌生長增殖越活躍。

3. 鮮榨果汁及含果肉飲品

果肉殘渣容易嵌塞在吸管彎頭、杯身縫隙內，難以徹底清理，會持續為細菌供給營養，滋生大量微生物。

此外，不加糖、不加奶的純咖啡風險相對較低，但咖啡中含有的油脂會附着在杯壁與吸管內壁，同樣可能成為細菌附着的載體。

建議這幾類人避免用吸管喝水

1. 65歲以上的老年人，慢阻肺患者

有吞嚥困難的人用吸管喝水，極易引發嗆咳。

一般來說，65歲以上的老年人易發生吞嚥困難。由於老年人的神經反射功能減弱，吞嚥肌群不協調，在進食或飲水時，極易嗆入呼吸道。如果使用吸管喝水，常常會因進水速度難以控制，引發嗆咳。

尤其對於慢阻肺患者而言，肺功能下降會導致肌肉力量變差，影響吞嚥肌肉的收縮力量與協調能力，使得食物無法順利通過食道進入胃內，反而誤入氣管，出現吞嚥障礙的機率較高。

2. 正處於換牙年齡的兒童

長期使用吸管喝水，有可能導致牙齒前凸。

這是因為使用吸管喝水時，會改變口腔和面部肌肉的運動模式，對牙齒產生向外的作用力，容易造成牙齒前移。

對於6~14歲正處於換牙年齡的兒童來說，長期使用吸管喝水，可能會影響口腔和面部肌肉的正常發育。

還需注意的是，不要用吸管喝熱水。當我們用杯子直接喝熱水時，如果水溫過高，可能會在喝下少量水後本能地吸氣，迅速降低水溫。然而，使用吸管喝熱水，不僅難以控制水流，還會將熱水集中在較小的區域，導致灼熱感更強，稍不注意就可能燙傷喉嚨。

正確清洗吸管杯，記住「拆、刷、晾」三步

1. 清洗時機：即用即洗

飲用高蛋白、高糖等飲品後，需在喝完後立即清洗，切勿長時間放置後再清理。

僅盛裝白開水的杯子，也建議每日至少徹底清洗一次，避免微生物持續蓄積。

2. 核心三步：拆、刷、晾

拆：

將吸管杯完全拆解為最小單元，包括吸管、杯蓋、密封圈、杯身等所有組件，拆解越徹底，清潔覆蓋越全面。

刷：

使用專用杯刷與吸管刷，深入杯底、吸管彎折處反覆刷洗；杯蓋縫隙、密封圈凹槽等細小部位，可用軟毛牙刷蘸取中性溫和的洗滌劑刷洗；刷洗完成後，用大量流動清水沖淨所有部件，避免洗滌劑殘留。

晾：

刷洗完畢後，將所有組件平鋪在潔淨的紙巾上自然晾乾，待完全乾燥後再進行組裝。組裝前需洗淨雙手，防止造成二次污染。

3. 定期深度消毒

除日常清洗外，建議每周進行一次深度清潔與消毒：

玻璃、不鏽鋼等耐高溫材質的部件，可採用沸水煮沸的方式消毒；

塑料、硅膠等不耐高溫的組件，可用食用級消毒片或小蘇打溫水稀釋後，完全浸泡30分鐘，再用流動清水沖洗乾淨。

注意：浸泡時需確保所有組件浸沒於液面以下，保證消毒效果。



專家提醒：這些常見用品也容易藏污納垢

除了吸管杯，日常使用的敞口水杯在使用一段時間以後，內壁常會出現滑膩的觸感，這種物質在醫學上稱為生物膜。

生物膜廣泛存在於各類潮濕的生活環境中，它不僅為細菌提供了營養豐富的生存「溫床」，還相當於細菌的一層「保護傘」，簡單的清水沖洗、輕柔刷洗，很難將其徹底去除，必須通過物理摩擦的方式強力刷洗，才能達到有效清潔效果。

除了飲水器具，生活中還有很多容易藏污納垢的衛生死角，比如冰箱密封條、牙刷與牙杯底部、剃鬚刀、咖啡機、豆漿機、飲水機等。這些與水密切接觸、存在清潔盲區的物品，都容易滋生細菌，需定期進行徹底清潔。

正確使用吸管杯行動指南

1. 三類飲品會加速杯內細菌繁殖

高蛋白飲品、含糖飲品、鮮榨果汁及含果肉飲品。

2. 建議這幾類人避免用吸管喝水

65歲以上的老年人、慢阻肺患者、正處於換牙年齡的兒童。

3. 正確清洗吸管杯記住這幾點

清洗時機：即用即洗；核心三步：拆（拆解為最小單元）、刷（使用專用杯刷與吸管刷）、晾（所有組件自然晾乾）；定期深度消毒。

4. 這些常見用品也容易藏污納垢

冰箱密封條、牙刷與牙杯底部、剃鬚刀、咖啡機、豆漿機、飲水機等，也需定期進行徹底清潔。

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