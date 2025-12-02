日本壽司傳統「魚仔豉油樽」南澳洲禁用　當地設計「環保版」曝光

去吃日式料理時，你一定用過那隻透明的小魚容器擠豉油吧？圓滾滾的身形透着幾分呆萌，取用豉油時更是方便順手，幾乎成了日本餐廳的標配。可很少有人留意，這隻僅陪伴我們幾分鐘的小魚瓶，一旦被丟棄，在自然環境中竟然要「存活」數百年之久！



對此，澳洲的設計工作室Heliograf，推出了一款能「自然退場」的環保小魚瓶——Holy Carp。摒棄了塑料的頑固特性，採用甘蔗漿纖維作為原料。這種來自制糖產業的副產品，本身就實現了資源的循環利用。

一款能「自然退場」的環保小魚瓶。（ig@heliograf.design）

來看看這些可愛又環保的產品：

使用完畢後也無需特殊處理，直接在家堆肥即可，短短幾個月就能完全降解回歸自然。設計師還貼心加大了容量，減少了你反覆拿取的麻煩。

這家由Jeffrey Simpson和Angus Ware共同創立的工作室，早在2020年，他們還曾以傳統豉油小魚瓶為靈感，設計了一款名為「Light Soy」的燈具。

這款燈具不僅造型別致，更藏着環保巧思。其中75%的材質都源自海洋回收塑料，讓曾經污染海洋的垃圾，搖身一變成為點亮空間的温暖光源。

Heliograf的環保實踐並未止步於設計，他們還將部分營收投入東南亞的塑料清理計劃。至今已協助清掉超過32公噸的塑料垃圾，相當於三千多萬隻豉油小魚的重量！

從塑料到甘蔗漿纖維，從廢棄物到回歸生活的日用品，一個看似微小的設計改動，承載的卻是對地球環境的深刻關照。

那麼，生活中還有哪些讓你印象深刻的環保設計？歡迎在評論區分享。

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】