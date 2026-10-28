雷軍賣樓了？小米首個員工樓盤「光谷夢享家」開售 內部價格曝光
撰文：中天新聞網
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雷軍賣起房子了！中企小米（Xiaomi）集團首個員工住宅項目「光谷夢享家」10月25日在湖北武漢正式開盤，共推出297戶。據市場消息指出，小米員工內部價預計約每平方米1.2萬元（人民幣，下同），但僅限「正式員工」購買。
297戶開賣 內部價比周邊樓盤便宜
據《每日經濟新聞》報導，小米生態鏈總經理陳波10月24日在微博發布影片，介紹這項位於武漢光谷的小米員工住宅計畫。整個社區共有4棟住宅、297戶，包括3棟18層小高層及1棟33層高樓，房型涵蓋110平方米三房、122至125平方米中型住宅，以及附設16平方米空中花園的143平方米大戶型。
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社區依照第四代住宅標準設計，容積率為2.0，規劃空中花園、風雨連廊，並設有健身房、瑜伽室、療癒空間、桌球室及會客廳等休閒設施。周邊有豹子溪公園、武漢兒童醫院光谷院區等生活機能，距離小米武漢科技園也不遠，並將設置社區商業，依員工需求招商及統一營運。
價格方面，1號樓備案均價每平方米1萬3609元，總價約138.8萬至180萬元；2至4號樓備案均價約每平方米1萬3884至1萬3892元，總價約183萬至213萬元。
與周邊樓盤相比，光谷夢享家的價格也具有競爭力。當地新樓盤中建壹品・光谷元著備案均價每平方米1萬5084元；湖北科投・宜居有嘉則為每平方米1萬6260元。附近部分二手新屋價格也高於光谷夢享家。
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