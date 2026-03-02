雷軍：小米機械人車廠實習擰螺絲　未來5年迎人形機械人｢入職潮｣

3月2日，小米創始人、董事長兼CEO雷軍發文稱，小米機械人已開始在汽車工廠實習，未來5年會有大批量人形機械人進入小米工廠工作。

小米技術亦在官方微博發布人形機械人在汽車工廠中的實測成果，通過VLA基座模型Xiaomi-Robotics-0以及配合強化學習技術，小米人形機械人已實現在自攻螺母上件等場景自主作業。



雷軍介紹，在通用VLA基座模型Xiaomi-Robotics-0的基礎上，結合多模態感知能力和強化學習技術，小米人形機械人初步實現了在自攻螺母上件工站、料箱搬運等場景的自主工作。機械人平均無故障時間、單次任務成功率等關鍵指標都在穩步提升，圍繞更多經典工站的實際部署與驗證工作也在持續推進中。

小米機械人在汽車工廠實習。（影片截圖）

小米機械人在汽車工廠實習擰螺絲。（影片截圖）

雷軍提到，機械人作業從實驗室到真實工廠，有個難以跨過的巨大鴻溝——生產節拍。實驗室做技術探索，可以用一萬次失敗換來一次成功；真實工廠則必須做到一萬次任務次次成功，才能滿足生產要求，「可能大家現在看著還覺得有點『笨拙』，但這的確是個非常有意義的開始」。

雷軍表示，小米將為推動人形通用機械人在智能製造中的大規模應用持續貢獻自己的力量，「我預計，未來5年會有大批量人形機器人進入小米工廠幹活」。

小米機械人還可搬運料箱、安裝汽車前徽標等。（影片截圖）

小米技術發文稱，在真實汽車工廠中，小米機械人在自攻螺母上件工站中連續自主運行3小時的成果：雙側同時安裝成功率為90.2%，同時滿足了最快76秒的產線生產節拍要求。

小米機械人在汽車工廠實習。（影片截圖）

在該任務中，機械人連續從自動送釘設備中精準抓取自攻螺母，並放置在自攻擰緊的定位工裝上，配合滑台輸送和自攻工位的自動定位鎖定，實現汽車一體化壓鑄後地板零件自攻螺母的自動化自攻擰緊作業。

其中，難度最高的環節集中在自攻螺母的安裝過程，需要確保其與定位銷軸的精確對準和可靠貼合。而自攻螺母內側的花鍵結構，每次抓取不固定的手內姿態，以及定位銷軸上磁吸力帶來的拉扯影響，都大幅增加了裝配難度。