元朗洪福邨推拍卡入樓！預告停密碼鎖　網民撐：順便打擊濫用公屋

公屋都要智能化？Threads流傳一張元朗洪水橋洪福邨的物業管理通告，文件印有「中海物業」標誌，由洪福邨物業服務辦事處於2026年10月26日發出，標題為「有關洪福邨智能門禁系統服務登記安排」，內容提及為了提升屋邨保安管理及便利住戶出入，「房屋署將於洪福邨推行智能門禁系統」，住戶可以使用已登記的「八達通」、「智方便」個人碼進入大廈，同時要求住戶11月9日填妥和交回申請表。



通告指出，如果住戶想使用「八達通」進入大廈，住戶須將填妥的申請表投入各座地下大堂的「八達通」智能門禁申請表收集箱內，通告特別註明「申請人無需親身前往辦事處」。至於申請使用「智方便」個人碼的住戶，則須於星期一至五上午9時至下午6時，親身前往辦事處辦理登記，並帶備已填妥的申請表、載有「智方便」個人碼的智能電話、身份證明文件及租約。



通告特別用粗體字提醒住戶，「現有密碼鎖將於智能門禁系統啟用6個月後停用」，並建議所有住戶於11月9日前完成登記，「沒有登記的住戶於密碼鎖停用後，將無法使用密碼鎖進入大廈」，呼籲住戶及早辦理相關手續，以免影響日常出入。



洪福邨物業服務辦事處發出通告，為了提升屋邨保安管理及便利住戶出入，「房屋署將於洪福邨推行智能門禁系統」。（Threads@kingxkaizer圖片）

樓主慨嘆「公屋搞乜X嘢拍卡入門口，嘥氣」，帖文引起大量網民熱議，許多人卻支持措施：

「收數嗰啲唔使上門淋油」



「拍卡幾好，啱我呢啲金魚腦」



「好過密碼鎖，一嘢拍電話落去就得」



「其實拍卡我覺得係好事，好X多X頭租間屋出去當Airbnb用，同埋會有啲人將大門密碼四X周圍派，用密碼根本等同無掩雞籠呀豬呀狗都可以自出自入，知密碼就可以」



樓主慨嘆「公屋搞乜X嘢拍卡入門口，嘥氣」，帖文引起大量網民熱議，許多人卻支持措施。（資料圖片）

不少網民認為推行智能門禁後，房署能順道加強打擊濫用公屋的情況：

「全面監控，有冇長期空置單位冇人住」



「咩人會反對？濫用公屋嘅人，拍卡仲可以防止陌生人上樓」



「正常啦，之前住公屋對面成幾月冇見過人，擺明冇需要住間屋」



「其實咁係好喎，好似我隔離屋，要申報入息嗰1年先見到佢哋1家5口，今年報咗1個月，又成家唔見咗，如果拍卡，起碼知佢哋唔係日日喺度」



有人相信推動智能門禁後，房署可以順便打擊濫用公屋情況。（資料圖片）

事實上，房屋署近年已積極推動公共屋邨採用智能門禁系統。2024年9月，房委會率先在屯門顯發邨試行非接觸式智能門禁系統，住戶可透過智能手機二維碼或智能卡進入大廈，減少因密碼外洩而產生的保安風險。

至2026年3月，房屋署進一步在黃大仙東匯邨及元朗朗善邨試行新系統，住戶可使用八達通或「智方便」個人碼進出大廈，毋須輸入傳統密碼。

時任房屋局局長何永賢同年4月透露，截至3月底，2條屋邨已有約8成居民完成登記，並指出新系統可讓長者免卻記憶密碼的煩惱。房委會正計劃在新屋邨及資助出售房屋採用智能門禁系統，同時研究為更多現有屋邨改裝相關設施。

至2026年3月，房屋署在黃大仙東匯邨及元朗朗善邨試行新系統，住戶可使用八達通或「智方便」個人碼進出大廈，毋須輸入傳統密碼。（何永賢Facebook截圖）

公屋聯會於2025年2月公布《公營房屋加裝智能門禁系統意見調查》，訪問來自160條公營房屋屋邨及屋苑的4,797名居民，結果顯示78%受訪者同意加裝智能門禁系統，主要原因包括減少陌生人進入大廈，以及降低密碼外洩的風險。公屋聯會建議房委會優先考慮採用個人八達通作為門禁工具，以方便居民使用。

（Threads@kingxkaizer）