馬尼拉「Ativan幫」專獵外國客　華人險遭落藥　警方當場擒5賊

出國旅遊，遇到熱情的當地人主動搭訕，甚至還會說自己熟悉的語言，你會不會放下戒心？近日，一名28歲的華人男子在菲律賓馬尼拉旅遊時，就遇到了這樣一群「熱心人」。一男四女主動上前搭訕，不僅陪他遊覽景點、幫他撐傘，還邀請他一起慶祝生日。沒想到，這五個人竟然是一夥專門盯著外國遊客下手的犯罪嫌疑人。



警方後來發現，這夥人原本打算在汽水中摻入安眠藥，等這名遊客失去意識後，再將他的財物洗劫一空。幸好，幾人在準備上車時被巡邏警察發現異常，五名嫌疑人當場落網。

11月1日下午，在日本從事工程師工作的華人男子前往菲律賓旅遊。當天，他剛剛參觀完著名的聖奧古斯丁教堂，正準備繼續遊覽。

Victim為受害華人。（菲律賓馬尼拉警區公佈）

監控畫面顯示，一輛白色的士停在附近，車上下來一男四女，共五個人。其中一人主動走向這名華人遊客，開始與他攀談。

巧的是，其中一名女子竟然會說日語，還告訴他自己曾經在日本工作過。對於一個長期生活在日本、第一次來到菲律賓的華人遊客來說，在陌生的地方遇到會說日語的人，自然多了幾分親切感。

男子後來接受採訪時也承認，正是因為對方會說日語，他才逐漸產生了信任。接下來，幾個人表現得格外熱情。他們主動陪男子遊覽景區，還帶他去看西班牙王城內的古炮。有人一路幫他撐傘，看起來就像幾個熱心的當地朋友。

如果只看當時的畫面，恐怕很難想到這些人竟然另有所圖，陪同遊覽一段時間後，這夥人又提出了一個邀請。他們聲稱，其中一名女子當天過生日，希望男子能夠一起前往馬尼拉唐人街慶祝。

然而，就在大家準備上車時，意外發生了。一名67歲的女嫌疑人趁華人遊客不注意，悄悄拿走了他的錢包。

她以為自己的動作神不知鬼不覺，卻沒想到，附近恰好有巡邏警員注意到了這一幕。警方立即上前攔截，並在這名女子的肩包中找回了被盜錢包。錢包內有400菲律賓比索，摺合約54港元。

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隨著警方介入，原本看似普通的遊客搭訕事件，竟牽出一個專門針對外國遊客的犯罪集團。

五名嫌疑人全部被捕。在接受菲律賓ABS-CBN採訪時，一名女嫌疑人承認，他們原本並不打算僅僅偷走遊客的錢包。按照原計劃，他們準備先假裝陪遊客遊覽，再找機會讓他喝下摻有安眠藥的汽水。等遊客失去意識後，再拿走他的隨身財物。

另一名男嫌疑人甚至透露，他們使用類似手法已經很多年了。這些人通常會在馬尼拉外國遊客集中的地方尋找目標，主動搭訕、建立信任，再尋找機會下手。

五名嫌疑人自稱屬於所謂的「Ativan幫」。Ativan是一種處方鎮靜藥物的商品名，其主要成分為勞拉西泮，具有鎮靜、催眠等作用。當地媒體也將這類利用藥物使受害者失去反抗能力、進而盜取財物的集團稱為「迷魂黨」。

警方進一步調查發現，五名嫌疑人中，有兩人此前已經因為盜竊案件被法院發出逮捕令。

目前，五人均被警方拘押，面臨盜竊指控。受害的華人遊客隨後返回日本。

經歷這次事件後，他特別提醒其他遊客，千萬不要因為陌生人會說自己熟悉的語言，就輕易相信對方。

事實上，類似的事情在菲律賓並非第一次發生。

今年6月，一名中國旅行博主李小姐就曾公開講述自己在馬尼拉遭遇的可怕經歷。

據《紅星新聞》6月25日報道，李小姐於6月18日抵達馬尼拉。沒想到，剛到當地，就有兩名菲律賓女子主動上前搭訕。對方表現得十分友善，還邀請她一起遊玩。

李小姐起初並沒有覺得有什麼不對勁。然而，在喝下對方遞來的一種液體後，她竟然失去了意識。

等她清醒過來，才發現身上的現金已經不見，銀行卡也被人反覆盜刷。

據她回憶，銀行卡被分二三十次刷走了約2萬元人民幣。更讓她感到後怕的是，事後查看監控錄像時，她才發現，所謂的偶遇根本不是偶遇。那兩名女子早就尾隨在她身後，只是在尋找合適的機會接近她。

美國國務院在菲律賓旅行安全說明中，也專門提醒過類似風險。

美國國務院建議遊客，不要隨意接受陌生人提供的食物、飲料，也不要輕易搭乘陌生人安排的私人車輛。

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